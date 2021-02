Példátlan pusztítást hagyott maga mögött az MSZP-hez kötődő Politikatörténeti Intézet

2021.02.02. 13:00

Lerabolta az Igazságügyi Palota épületét és példátlan pusztítást végzett az MSZP-hez kötődő Politikatörténeti Intézet. A szocialista szervezet értékes csillárokat, bútorokat és az állam tulajdonát képező iratokat is magával vitt, miután a Kúria kimondta: el kell hagynia az 1990 óta jogtalanul használt székházát. Az intézetnek most V. Naszályi Márta nyújt segítséget – számolt be a hírTV.