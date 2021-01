Trump kitiltásával megkezdődött a szólásszabadság leépítése Amerikában

A microblog portál szerdán egyszer már felfüggesztette Trump fiókját, de akkor csak fél napra, miután Donald Trump hívei megostromolták az amerikai kongresszus épületét azt követően, hogy Trump gyújtó hangú beszédet mondott. Az erőszakos behatolás során öt ember életét vesztette, egy rendőr, és négyen Trump-hívei közül.

A Twitter – pénteki közlése szerint – alaposan megvizsgálta Trump szerdai üzeneteit, és úgy találta, hogy azok közül kettő nagy valószínűséggel erőszakra, bűntettekre bátorította a leköszönés előtt álló elnök híveit.

A Facebook és az Instagram közösségi portál csütörtökön szintén felfüggesztette határozatlan időre Trump oldalának használatát hasonló okokra hivatkozva.

Arról azonban úgy tűnik mindenki megfeledkezik, hogy amikor kirobbant a cirkusz a Capitoliumnál, Trump videóbeszédben szólított fel mindenkit arra, hogy maradjon békés és menjen haza.

A jelek szerint Trump elhallgattatása nem csak a saját oldalát érintette.

Miután a tiltás életbe lépett Trump az amerikai elnök hivatalos Twitter fiókján (@POTUS) keresztül próbált üzenni.

– fogalmazott Trump.

A Twitter azonban ezt a bejegyzést is eltüntette, csak képernyőfotók maradtak róla.

Trump returns, on the @POTUS account, and says he is looking „at the possibilities of building out our own platform in the near future.” pic.twitter.com/AhbICQ82OM

Trump törlését követően több republikánus képviselő is felháborodásának adott hangot.

– tette fel a kérdést Thomas Massie.

What the hell is happening?

Twitter and Facebook are shutting down accounts.

Apple and Google are shutting down Parler as people try to migrate there.

Are we living out some kind of dystopian novel this week?

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 9, 2021