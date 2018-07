Eltűnt a Jobbik által összegyűjtött 100 millió forint

Az amerikai népességet és családügyeket vizsgáló intézet (Institute for Family Studies) egyik munkatársa, Lyman Stone szerint a magyar népesség- és családpolitika nemcsak a tekintetben egyedülálló, hogy adókedvezményeken és juttatásokon keresztül segíti a magyar családok számára a gyermekvállalást, hanem abban is, hogy mindezt kulturális értelemben is hangsúlyozza, napirenden tartja.