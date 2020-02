Kiverte a momentumos szemét a kispesti lopás

Négy hónappal azután leplezte le MSZP-közeli politikustársai korrupciógyanús ügyeit Paróczai Anikó, a Momentum XIX. kerületi képviselőnője, hogy Lackner Csaba és Kránitz Krisztián ügye nyilvánvalóvá vált. Hiába kérdeztük, mi tartott ennyi ideig, a kerület „átláthatósági tanácsnoka” nem válaszolt.

„Nagy lopás Kispesten” címmel adott közzé videót még vasárnap a Momentum XIX. kerületi képviselőnője, Paróczai Anikó, amelyben azt látja bizonyítottnak, hogy a helyi MSZP korábbi tagja, a kiszivárgott videójában gyanús fehér port lobogtató Lackner Csaba és a párt volt képviselője, Kránitz Krisztián, aki most a kerület vagyonkezelésért felelős cégének ügyvezetője, gyanús üzelmekben érintettek. Mint emlékezetes, a Lacknerről készített videófelvételen, az akkor még MSZP-s (azóta kizárt) képviselő arról beszél, hogy mennyit kell visszaosztani Kránitznak a kerületi beruházások értékéből.

Már az is bűzlik, hogy bár Lacknert a szocialisták az eset után kizárták, független képviselőként azért még „véletlenül” jelölte a szociális és lakásügyi bizottság élére Gajda Péter MSZP-s polgármester, és a most leleplező videóval előálló Paróczai Anikó meg is szavazta kinevezését, csak az ülés után tiltakozott és követelt új szavazást.

Főként azért nehezen érthető ez a tempó, mert a Lackner-féle videó már az önkormányzati választások előtt napvilágot látott, a Magyar Nemzet pedig tavaly október 18-án már megírta, hogy a birtokukba jutott dokumentumok szerint Kránitz 35 millió forintos ingatlant vett a spanyol tengerparton. Na, ezt a spanyolviaszt találta most fel a Momentum nagy leleplezője, akit egyébként az önkormányzat alakuló ülésén „esélyegyenlőségi és átláthatósági tanácsnokká” neveztek ki.

Egyetlen választ sem kaptunk, amikor Paróczai Anikót arról kérdeztük írásos megkeresésünkben, hogy:

– Amikor a Magyar Nemzet 2019. október 18-án – szintén dokumentumokra hivatkozva – megírta Kránitz gyanús ingatlanvásárlását, akkor sem Ön, sem más az ellenzéki közös listáról bekerült képviselő nem kifogásolta ezt, mi történt azóta? – Miért tartott több mint 3 és fél hónapig, hogy egy aláírt szerződésről (amelynek részletét az MNO nyilvánosságra hozta) kiderítsék, hogy az valódi? – Miért szavazott Ön is Lackner szociális és lakásügyi bizottsági elnöki kinevezése mellett? – Mivel Ön és ellenzéki képviselőtársai is a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd közös listájáról kerültek a XIX. kerületi önkormányzat képviselő-testületébe, miért okoz ekkora nehézséget, hogy a Kránitz nevéhez kötődő korrupciós botrány (az Ön megfogalmazása szerint „Nagy Lopás”) ellenére eltávolítsák a testületből az ügy másik főszereplőjét, Lackner Csabát?

A kerület egyik fideszes önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, hogy az alakuló ülésen ők is hiába faggatták az átláthatósági tanácsnokot, vajon mit tesz majd a Lackner-ügyben, ott sem válaszolt a kérdésekre.

– Lényegében azt mondta, hogy ő elsősorban az egyenjogúság kérdésével foglalkozik. Amikor később újra feltettük neki a kérdést, hogy mit tesz a vagyonkezelő cég körül felmerült korrupciógyanú ügyében, azt a választ adta, hogy kapott egy háromezer soros táblázatot a szerződésekről, azt tanulmányozza – mondta el a 888-nak Dódity Gabriella, aki biztosított arról: a február 19-i testületi ülésen újra felteszik a kérdést Paróczai Anikónak.

Hátha nekik válaszol majd…

Ráadásul az MSZP-s polgármester, Gajda Péter a momentumos leleplezés után is helyénvalónak találja, hogy Kránitz vezeti továbbra is a kerület vagyonkezelő cégét. Utóbbi viszont azzal magyarázkodik, hogy az említett spanyolországi ingatlan megszerzését igazoló dokumentumok csak 2019-ben kerültek a birtokába, így azt nem kellett feltüntetnie a 2018-as tárgyévi vagyonnyilatkozatában. Ebben viszont csak az a szépséghiba, hogy a Magyar Nemzet korábbi írása szerint az ingatlanra 2018. július 13-án aláírt előszerződést a település jegyzője 2018. október 26-án ellenjegyezte, a dokumentum pedig 2018. december 5-én jogerőre emelkedett.