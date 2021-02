Mégis volt zaklatás: felfüggesztett börtönre ítélték Donáth Anna apját

Most már bíróság is kimondta: a nagy européer Donáth Anna apja rendszeresen zaklatta alkalmazottait, hiába próbálták a randa pletykát politikai támadásnak beállítani, ahogy a Jobbikban is mindig üldöztetést kiabálnak, ha éppen valami disznóságot csinálnak, mint ahogy a jelek szerint Jakab Péter és Stummer János ma is összehozták. És akkor még itt van a járvány harmadik hulláma is.