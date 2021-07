Első ajtós felszállással gondoskodik a BKK a káosz fokozásáról

A BKV vezetésének szándéka szerint rövid időn belül majdnem az összes buszon és trolin az első ajtón kell majd fölszállni. Ezzel előreláthatólag növekszik a menetidő, ami a hibás klímával rendelkező járműveken még kellemetlenebbé teszi az utazást. Mindemellett a városban zajló felújítási munkálatok nemcsak az autósok haladását hátráltatják, hanem a tömegközlekedési eszközöket is – írja a Magyar Nemzet.

Még kellemetlenebb lehet busszal vagy trolival utazni, mint eddig. A BKV szeretné kiterjeszteni a bizonyos járatokon már bevezetett első ajtós felszállási rendszert.

A cél az, hogy hétvégén a teljes busz- és trolihálózaton ez legyen érvényben, hét közben pedig csak néhány nagyon forgalmas járat vagy annak egyes szakaszai jelentenek majd kivételt. Nem nehéz elképzelni, mit jelent ez a gyakorlatban – figyelmeztet a Magyar Nemzet.

A járatidők hivatalos meghosszabbításáról egyelőre nincs szó, márpedig nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy megértsük:

ha egy buszra az eddigi négy ajtó helyett egyen szállnak fel az utasok, az minden megállóban hosszabb várakozást jelent.

Épp akkor, amikor a városban most nyáron elindított három nagy felújítási projekt miatt – amihez negyedikként az M3-as korábban megkezdett átépítése társul – amúgy is számos járat menetideje megnövekedett.

Gond emellett az is, hogy a BKV járatainak jó részén nem működik a klíma, amit a vállalat is elismert. Az elviselhetetlen nyári hőségben szellőztetéssel próbálják elviselhetőbbé tenni az utazást. Aki azonban jár busszal, trolival, tudja, hogy amint a jármű megáll egy lámpánál vagy egy megállóban, rögtön érezhetővé válik a forróság.

Szabó István, a Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezetének (BTDSZ) elnöke szerint az elképzelés a járművezetők szempontjából is aggályos. A jelenlegi terv szerint ugyanis a sofőrök jegyellenőrzési jutalékot kapnának a pluszfeladat elvégzéséért, ám mindez a bérmegtakarítás terhére történik.

Egyre nagyobb terhet raknak a járművezetőkre. Ha így alakul, megutáltatjuk ezt a szép és felelősségteljes szakmát”

– mondta Szabó István a Magyar Nemzetnek.

Ráadásul az állandósult dugók miatt egyre feszültebbek az autósok és a közösségi közlekedést használók. A reggeli és a délutáni órákban a korábbiakhoz képest alsó hangon is

dupla menetidővel kell számolniuk az autósoknak,

de több kritikus pontokon napközben is csak lépésben lehet haladni a gépjárművekkel. A Hegyalja útra felfestett sáv ugyan a közösségi közlekedést segíti, ám ezzel a húzással Pest után

Buda is elesett az autósforgalom tekintetében.

A Blaha Lujza tér hétfőn indult felújítása miatt a 7-es buszcsalád által használt sávokat a tér környékén elvették, ami az autós közlekedés mellett a közösségi közlekedést is alaposan lelassítja. A Google útvonaltervezője csak figyelmeztet a torlódásokra, ám kerülőutat nem tud felajánlani. A közösségi közlekedésben is egyetlen egérút maradt: a föld alatti vonalak. Ám ott is a 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása zajlik, és a pótlóbuszok a felszínen szállítják az utasokat.

Kimondható:

Budapest belső kerületei, beleértve a budai I. kerületet is, teljesen elestek az egy időben indított felújítási munkálatok miatt.