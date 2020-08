A Harvard orvosi tanulmánya szerint a gyerekek hatalmas vírusveszélyt rejtenek

A koronavírus gyermekkorú betegeinek eddigi legátfogóbb vizsgálatában a kutatók kritikus adatokat találtak, amelyek azt mutatják, hogy a gyerekek nagyobb szerepet játszanak a COVID-19 elterjedésében, mint azt korábban gondolták.

A vizsgálatok során rendkívül magas SARS-CoV-2 szintet találtak a gyermekek légútjában.

Egy 192 fős, 0–22 éves gyermekekből álló vizsgálatban 49 gyermek volt SARS-CoV-2 pozitív, további 18 gyermeknek COVID-19-hez kapcsolódó betegsége volt. A Harvard Egyetemhez csatolt Massachusetts-i Általános Kórház (MGH) és az Általános Gyermekkórház (MGHfC) szerint a fertőzött gyermekek szignifikánsan magasabb vírusszinttel rendelkeznek a légútjaikban, mint a COVID kezelésre kórházba került felnőttek.

Meglepett a magas vírusszint, amelyet a gyermekeknél különösen a fertőzés első két napjában tapasztaltunk

- mondta Lael Yonker, az MGH cisztás fibrózis központ igazgatója és a tanulmány vezető szerzője.

Nem vártam, hogy a vírusterhelés ilyen magas lesz. A kórházi ápolásban részesült felnőtt betegeknek a vírusterhelése lényegesen alacsonyabb, mint egy „egészséges gyermeknek”, akinek magas a SARS-CoV-2 vírusterhelése.

Az átvihetőség vagy a fertőzés kockázata nagyobb, ha magas a vírusterhelés (a vírusterhelés lényegében azt jelenti, hogy mekkora mennyiségű vírus található egy ember szervezetében. A gyermekek egységnyi vérében pedig sokkal magasabb a vírus mennyisége, mint a felnőttekében – a tanulmány szerint.)

Ha a gyermekeknek a COVID-19-re jellemző tünetei vannak, mint például láz, orrfolyás és köhögés, gyakran átfedésben vannak a gyakori gyermekkori betegségekkel, beleértve az influenzát és a megfázást. Ez azonban megtévesztheti a COVID-19 pontos diagnózisát, a SARS-CoV-2 koronavírusból származó betegséget

- mondja Yonker. A vírusterhelés mellett a kutatók megvizsgálták a vírusreceptor és az antitestválasz kifejeződését egészséges gyermekeknél, akut SARS-CoV-2 fertőzésben szenvedő gyermekeknél és kisebb számú multiszisztémás gyulladásos szindrómában (MIS-C) szenvedő gyerekeknél.

... ezeknek a kórházi ápolású betegeknek a vírusterhelése szignifikánsan alacsonyabb, mint egy tünetmentes gyermeknek, akinek magas SARS-CoV-2 vírusterhelése van

- állítja Lael Yonker, a tanulmány vezető szerzője.

Az MGHfC Pediatric COVID-19 Biorepository orr- és torokmintáiból származó eredmények és vérminták befolyásolhatják az iskolák, napközik és más nagy sűrűségű helyek ismételt megnyitását, valamint szoros együttműködést irányoznak elő a tanárokkal és más közalkalmazottakkal.

A gyerekek nem immunisak ettől a fertőzéstől, és tüneteik nem korrelálnak az expozícióval és a fertőzéssel

- közölte Alessio Fasano, az MGH nyálkahártya immunológiai és biológiai kutatóközpontjának igazgatója és a kézirat vezető szerzője.

A COVID-19 világjárvány idején főként tünetekkel küzdő személyeket vizsgáltunk, így téves következtetésre jutottunk amiatt, hogy a fertőzött emberek túlnyomó többsége felnőtt lenne. Eredményeink azonban azt mutatják, hogy a gyerekek egyáltalán nem védettek a vírus ellen. Nem szabad engedményeket tennünk a gyermekeknek tehát, ha ők a vírus lehetséges terjesztői.”

A kutatók megjegyzik, hogy bár a COVID-19-es gyermekek kevésbé valószínű, hogy annyira súlyos állapotba kerüljenek, mint a felnőttek (hiszen általában tünetmentes hordozók vagy kevés tünettel rendelkeznek), azonban mivel iskolába járnak, terjeszthetik a fertőzést, és otthonukba is elviszik a vírust.

Ez különös aggodalomra ad okot bizonyos társadalmi-gazdasági csoportok családjai számára, amelyeket a világjárvány súlyosabban érintett, valamint a többgenerációs családoknak, amelyek ugyanabban a háztartásban sebezhető idős felnőttekkel élnek.

Az MGHfC tanulmányban az akut SARS-CoV-2 fertőzésben szenvedő gyermekek 51% -a alacsony jövedelmű közösségekből származott, míg 2% -a magas jövedelmű közösségekből származott.

A tanulmány egy másik áttörésnek számító megállapításában a kutatók vitatják a jelenlegi hipotézist, miszerint a gyermekek alacsonyabb számú immunreceptorral rendelkeznek, és ez kevésbé teszi valószínűvé, hogy fertőzzenek, vagy súlyosra forduljon az állapotuk.

A csoport adatai azt mutatják, hogy bár a fiatalabb gyermekekben valóban alacsonyabb a vírus receptorok száma, mint az idősebb gyermekekben és felnőttekben, ez nem áll összefüggésben a csökkent vírusterheléssel. A szerzők szerint ez a megállapítás arra utal, hogy a gyermekek magas vírusterhelést hordozhatnak, vagyis fertőzőbbek, függetlenül attól, hogy hajlamosak-e a COVID-19 fertőzés kialakulására vagy sem.

A kutatók immunreakciókat is vizsgáltak a MIS-C-ben, egy több szervű, szisztémás fertőzésben, amely a fertőzés után néhány héttel a COVID-19-es gyermekeknél alakulhat ki.

A MIS-C-ben észlelt gyorsított immunválasz komplikációi súlyos szívproblémákat, sokkot és akut szívelégtelenséget tartalmazhatnak.

Ez egy súlyos szövődmény a COVID-19 fertőzésre adott immunválasz következtében, és ezeknek a betegeknek a száma növekszik

- mondja Fasano, aki a Harvard Medical School (HMS) gyermekgyógyász professzora.

És mint ezekben a nagyon súlyos szisztémás szövődményekben szenvedő felnőtteknél, úgy tűnik, hogy a szív a legfőbb szerv, amelyet a COVID-19 utáni immunválasz irányít

- tette hozzá Fasano. A kutatók szerint a COVID-19 betegek MIS-C és a fertőzés utáni immunválaszok megértése kritikus fontosságú a kezelési és megelőzési stratégiák következő lépéseinek kidolgozásához.

A MIS-C immunrendszeri diszfunkciójára vonatkozó korai megfigyelések miatt óvatosságra van szükség az oltási stratégiák kidolgozásakor – jegyzi meg Yonker. A gyermekorvosok egyetértenek abban, hogy a legkritikusabb kérdés az, hogy az iskolák milyen lépéseket hajtanak végre a gyerekek, a tanárok és a személyzet biztonságának megőrzése érdekében.

A tanulmányban szereplő ajánlásaik a MGHfC, a MGH, a HMS, Massachusetts Institute of Technology, Brigham and Women’s Hospital a Harvard T.H. Chan School of Public Health harminc társszerzőjével készültek.

A kutatók hangsúlyozzák a fertőzésellenes intézkedéseket, ideértve a társadalmi távolságtartást, a speciális maszkhasználatot (ha megvalósítható), a hatékony kézmosási protokollokat és a távoli/személyes tanulás kombinációját. Úgy ítélték meg, hogy a hallgatók rutinszerű és folyamatos szűrése, az eredmények időben történő jelentése mellett, a biztonságos iskolába visszatérési politika nélkülözhetetlen részét képezik.

Ez a tanulmány elengedhetetlenül fontos tényeket szolgáltat a politikai döntéshozók számára a lehető legjobb döntések meghozatala érdekében az iskolákban, napközi otthonokban és más intézményekben, amelyek gyermekekkel foglalkoznak

- mondja Fasano.

Ha az iskolák a szükséges óvintézkedések nélkül teljes mértékben újraindulnak, akkor valószínű, hogy a gyermekek nagyobb szerepet játszanak majd a világjárványban

- zárják a szerzők.

A kutatást az Országos Szív-, Tüdő- és Vérintézet, a Cisztás Fibrózis Alapítvány, a Nemzeti Gyermek Egészségügyi és Emberi Fejlődés Intézet, a Cukorbetegség, Emésztőrendszer és Vese Betegségek Országos Intézete, az Országos Allergia és Fertőző Betegségek Intézete támogatta, illetve a Betegségek Ellenőrzési és Megelőzési Központjai, az MGH Gyermekgyógyászati Osztály, az MGH Szülészeti/Nőgyógyászati Osztály és magán donorok bevonásával végezték.