A Google cenzúrája ellen tüntettek Budapesten | KÉPEK

Egy perccel nyolc előtt: akadt ma bicskanyitogató hír bőven, hiszen egy roma ex-sérült még a bíróságon is el akarta ásni a rajta segítő mentőst, Molnár Csaba DK-alelnök Gyurcsányt Orbánnál is nagyobb hazafinak vizionálta, de legalább az is kiderült egy európai felmérésből, hogy Magyarország a számok alapján is tényleg jobban teljesít.