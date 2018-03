Merkel: az iszlám Németország része

BERLIN, 14:27

A német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben úgy fogalmazott: a Németországban élő, nagyjából 4,5 millió muzulmán vallású ember révén az iszlám az ország részévé vált.

Az új kormány programját ismertető beszédében hangsúlyozta: Vitán felül áll, hogy Németországot történelmileg a kereszténység és a zsidóság formálta, de az is igaz, hogy az országban élő muszlimok vallása is az ország része.

Sokan nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, és minden joguk megvan ahhoz, hogy elutasítsák, a kormánynak viszont nemcsak vitákat kell folytatnia, hanem cselekednie is kell, méghozzá a társadalmi összetartás erősítésének céljával – mondta Angela Merkel, kiemelve, hogy új, állami ellenőrzés alatt álló rendszert kell kidolgozni a muszlim papok képzésére, mert a korábbi megoldás, a "vendégmunkás imámok modellje" nem megfelelő a 21. században.

Angela Merkel szerint a németországi muzulmánok döntő többsége elutasítja a szélsőségeket és az iszlamista terrorizmust.

A nyögvenyelősen megválasztott kancellár asszony gondolata azért is érdekes, mert nemrég látott napvilágot egy olyan kutatás, melyben a németek döntő többsége úgy gondolta:

Az iszlám nem tartozik Németországhoz.

Angela Merkel szerdai beszédében arról is beszélt, hogy a 2015-ben kirobbant migránsválság a mai napig megosztja a német társadalmat.

Szót ejtett arról, hogy a migránsok között terroristák is érkeztek Németországban, és azt is elismerte, hogy kialakultak "párhuzamos társadalmak" is az országban.

Hozzátette azonban azt is, hogy Németország büszke lehet a kancellár által csak "rendkívüli humanitárius helyzetnek" titulált válság kezelésében elért eredményekre.