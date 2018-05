"Egyre több migránst termelnek ki az európai segélyek"

Márki-Zay után most végre Mellár is bebizonyította, hogy ordas hazugság a független jelöltek mítosza

Számtalan értékes tanulsággal és közvetlen következménnyel is szolgált a Párbeszéd frakció megalakítása körüli tragikomédia. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy végső szakaszába érkezett a balliberálisok és az identitásválságba került hajdani radikális jobboldali ellenzék önfelszámolásának a végjátéka. De itt a vége a hazugságokra, megtévesztésre és átverésre épülő ellenzéki összefogósdinak is, mert a függetlenséget hazudó Mellár ballib színvallása már a Jobbiknak is túl sok volt.