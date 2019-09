Trump megtrollkodta Thunberget: „igazán boldog fiatal lánynak tűnik”

A 16 éves svéd klímaaktivista hétfőn New Yorkban mondott egy meglehetősen színpadias beszédet az ENSZ klímacsúcsán, többek között arról szónokolva, hogy a politikusok ellopták az ő álmait és a gyerekkorát, valamint cserben hagyták a generációját.

Donald Trump az eseményen nem vett különösebben tudomást Thunbergről, azonban később egy Twitter-bejegyzésében szarkasztikus módon megjegyezte, hogy Greta

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. szeptember 24.