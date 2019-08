Fényes nappal kaszaboltak le machetével egy férfit Stuttgartban | VIDEÓ

A Die Welt beszámolója szerint az incidensre Stuttgart déli részén került sor fényes nappal. A rendőrség szóvivője úgy fogalmazott, hogy a két férfi között vita bontakozott ki, majd a támadó egy „kardszerű” tárggyal brutálisan kivégezte a 36 esztendős férfit, akin a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni.

A brutális gyilkosságról videófelvétel is készült, melyen jól látszik, hogy a támadó machetével végzett áldozatával. A fegyvert a rendőrök később egy bokorban találták meg, majd nagy erőkkel a gyilkos nyomába eredtek.

A helyi rendőrség késő este letartóztatta a 28 éves gyanúsítottat, az indítékra egyelőre még nem derült fény.

English title: MAN is attacked by the usual SUSPECT with a Machete on OPEN STREET [PG: 18++] Die Aufnahme zeigen einen #TödlicherAngriffEinesMannes mit einer #Machete in Stuttgart #AufOffenerStraße , gestern den 31. Juli 2019. Aufgrund der hohen politischen Bedeutung wurde sich in dem Video für der Veröffentlichung eine Verpixelung entschieden, die dank Henryk Stöckl entstanden ist.