Ha J. Lo használ fel gyerekeket politikai célra, az tök oké

Ugyanez a konzervatívoktól politikai pedofília.

A Super Bowl már szinte nemzeti ünnepnek számít az Egyesült Államokban: a családok összegyűlnek, főznek, ha valakit a foci nem is annyira érdekel, akkor a sztárfellépők félidei műsorszáma biztos, hogy le fogja kötni. Idén két latina énekesnő szórakoztatta a nézőket egy túlszexualizált műsorral – de ez persze ilyenkor, ha feministák csinálják, nem számít tárgyiasításnak, épp ellenkezőleg, ez a női test dicsőítése. Shakira és Jennifer Lopez zeneileg is óriási show-t csinált, de nem akarták, hogy a nagyjából negyedórás fellépés csak a zenéről szóljon, végtére is először fordul elő, hogy egyszerre két nő, ráadásul latinák csinálják a műsort. A politika így nem maradhatott el, ráadásul gyerekeket is felhasználtak hozzá.

A show második felében Jennifer Lopez lép elő egy tollakból álló köpenyben, aminek egyik oldalát a Puerto Ricó-i zászló, a másikat pedig az amerikai díszítette. Az énekesnő egyébként maga is Puerto Ricó-i származású, innen az identitáspolitizálás. Miközben pedig bevonult, 11 éves lánya énekelte a Born in the USA című dalt, ami alatt pedig több tucat vele egykorú kisgyerek bújt ki a ketrecéből – utalva Trump migrációs politikájára –, hogy aztán beálljanak énekelni és táncolni.

HOW IS NO ONE TALKING ABOUT THIS POWERFUL YET SUBTLE STATEMENT #PepsiHalftime pic.twitter.com/NJiD2lxmXn — lyam (@luthorswift) February 3, 2020

So, in case you missed it during the #HalftimeShow, this powerful moment showed children in ‘cages’ as “Born In The USA” played... the statement. the power. wow. #SuperBowl pic.twitter.com/570UURT918 — Adrian (@aadrianrr_) February 3, 2020

Kisgyerekeket szerepeltetni politikai célú reklámokban, műsorokban a politikai pedofília része, ugyanis egy tizenéves gyereknek fogalma sincs, mire használják fel éppen, beleegyezni így csak látszólag tud. Valószínűleg Lopez lánya az egészből annyit élt meg, hogy mennyire nagy élmény az anyukájával együtt énekelni több tízezer ember előtt egy színpadon, így kétségtelen, hogy élvezte a produkciót, ahogy az is, hogy leesne az álla, ha valaki felvilágosítaná: politikai célú hangulatkeltésben vett részt, az amerikai elnökválasztás kampányának kellős közepén.

Mivel Trump-ellenes feministák használták a gyerekeket erre a célra, nincs is semmiféle felvonulás, lázadozás, miközben ha egy felnőtt, magát évek óta nyíltan republikánusnak valló színész a szabadidejében csak kezet fog az elnökkel, az felháborodástól és csalódástól hangos tweethullámot indít el.