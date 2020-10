Januártól 25 millió forintos támogatást lehet felvenni tetőtér-beépítésre

Saját sikereként jelentette be Gyurcsányné, született Dobrev Klára, hogy „lesz európai minimálbér”. Nos, mostanra Von der Leyen EB-elnök is megerősítette: amiről Dobrev beszélt, az egyszerűen nem létezik. Magyarországot – például – olyan minimálbér megállapítására ösztönözheti (nem kötelezheti) az EU, amilyet már most is fizet. Kösz a semmit, Dobrev elvtársnő!