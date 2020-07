Toxikus MASZKulinitás: erőszakosan bámulnak a férfiak a járvány alatt

Érdekes jelenségre hívták fel a figyelmet a nők az interneten.

A férfiakkal csak a baj van, mint azt oly sokszor hallhattunk feminista körökből. A koronavírus-járvány pedig egy újabb szegmensét világította meg a férfi gyarlóságnak, ugyanis most az a mondás a Twitteren, hogy amióta a maszkviselés kötelező lett – kapaszkodjunk meg –

a palik agresszívan bámulják a nőket.

A közösségi oldal tele van a férfiakat ekéző bejegyzésekkel. Néhány példa:

„A férfiak extra keményen bámulnak, ha maszk van rajtad.”

Men be staring extra hard in your eyes when you have a mask on. — Lyric (@lyricspoetic) July 14, 2020

„A maszkviselés bámulási problémát okozott egyes férfiaknál. Fordulj meg, s haladj tovább.”

It’s like this mask wearing created a staring problem for certain men. Turn the fuck around and keep moving #kbye — Samantha Master (@slb553) July 23, 2020



„A férfiak tényleg azt gondolják, hogy nem látjuk, ha bámulnak minket csak azért, mert maszk van rajtuk?”

Do men think that you can’t see them staring at you just because they have a mask on? — VEE. 🍯 (@OohWee_itsVee) June 7, 2020



A brit bulvársajtó rá is repült a témára, gyorsan meg is kérdezték az ENSZ nőjogi és esélyegyenlőségi ügynökségének (UN Women) helyi vezetőjét, Claire Barnettet. Elmondása szerint a maszkok egyfajta anonimitást biztosítanak, ami a nőket, lányokat és kisebbségi csoportokat érintő zaklatás növekedéséhez vezethet. Véleménye szerint a hozzáállás és a magatartás széles körű megváltoztatására lenne szükség, ugyanis a hosszan tartó és nem kívánatos bámulás megfélemlítően hathat.

Barnett érvelése azonban nem feltétlenül píszí.

Pár évvel ezelőtt a BBC számolt be róla, hogy az Oxfordi Egyetem munkatársait arra kérték, hogy ha egy mód van rá, mindig nézzenek az emberek szemébe, ugyanis a szemkontaktus elmulasztása része a mindennapos rasszizmusnak, ráadásul mikroagresszió is.

De mi lehetne akkor a megoldás? Hogyan tudnák a férfiak elkerülni az „agresszív bámulást”? Esetleg, ha nem hordanának maszkot? Csakhogy a liberálisok szerint ez sem megoldás.

Májusban a The Guardian hasábjain ugyanis arról cikkeztek, hogy a férfiak meghatározó része úgy gondolja, hogy a maszk viselése gyengíti őket, és azzal, hogy nem hordják, meg is ölik magukat.

A toxikus maszkulinitás gyilkol

– olvasható a cikkben.

Hiába na, nehéz eligazodni a haladók világában.

A megoldást Anthony Fauci, az amerikai Országos Allergia- és Fertőzőbetegség-kutató Intézet igazgatója, a koronavírus elleni amerikai védekezés de facto irányítója adta meg, még akkor is, ha nem szándékosan. A minap ugyanis elmondta, hogy a százszázalékos védekezéshez a maszkok nem elegendőek, az embereknek a szemüket is el kellene takarniuk, ha tökéletes biztonságban akarják tudni magukat.