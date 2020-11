Baranyi Krisztina a szélsőbalos Black Lives Matternek akar szobrot állítani

Megint rátapintottak a lényegre.

Miközben az egész ország a koronavírus-járvány elleni védekezéssel van elfoglalva, Ferencváros baloldali városvezetése ismét a legégetőbb ügyekkel van elfoglalva.

Az Origo szerint Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere nyilvánosságra hozta a 602/2020. (XI. 23.) számú önkormányzati határozatot, amelyből kiderül, hogy kik nyerték a közterekre kiírt nyílt „Public Art” pályázatot.

Ebből a dokumentumból tudhatjuk, hogy Baranyi az amerikai szélsőbaloldali Black Lives Matter (BLM) mozgalomnak akar szobrot állítani a kerületben.

A koronavírus-járvány miatt egy személyben meghozott határozat indoklása szerint a szobor egy „köztéri emlékműszobor-parafrázis” lenne, amely „jelenleg is aktuális társadalmi és politikai kérdéseket érint, hoz játékba: Black lives matter, az LMBTQ-val kapcsolatos a társadalomban élő előítéletek”.

Az indoklás azért is érdekes, mert bizonyítja, hogy a feketék egyenlősége melletti kiállás csak álca, ürügy a szélsőbaloldal számára, valójában a szélsőségesen baloldali ideológiát akarják terjeszteni – írja a portál.

A Black Lives Matter már évek óta aktív az Egyesült Államokban, de George Floyd májusi meggyilkolását követően kapott nagyobb figyelmet. Miattuk lett főbenjáró bűn azt mondani, hogy „minden élet számít”.

Azóta a legnagyobb amerikai városokban folyamatosak az erőszakos incidensek, volt már minden:

gyilkolás,

rongálás,

gyújtogatás,

szobordöntögetés.

Természetesen ami Amerikában egyszer beindul, az nagyon hamar Európában is megjelenik. Emlékszünk még, Nagy-Britanniában az anarchista tüntetők többek között Sir Winston Churchill, Abraham Lincoln és Edward Colston szobrát is meggyalázták, utóbbit le is döntötték, és a folyóba dobták.

A 888 is több cikkben foglalkozott a Black Lives Matter ügyeivel.

A BLM egyébként olyannyira nyeregben érzi magát, hogy még Joe Bident, az Egyesült Államok várható elnökét is felszólították.

Patrisse Cullors levelében az egész Black Lives Matter mozgalom nevében gratulált Bidennek és Kamala Harrisnek. A szélsőbaloldali BLM társalapítója ezek után azonban nem kertelt tovább, már november 7-én

találkozót kért Bidentől és alelnökétől, hogy megbeszéljék, mik a szervezet elvárásai és követelései velük szemben.

Teljesen jogosan merül fel a kérdés: ki áll a mozgalom mögött?

A Washington Times című amerikai lap 2016-ban arról írt , hogy liberális alapítványok támogatásukról biztosították a BLM-et. A lap szerint a Ford Foundation és a Borealis Philanthropy bejelentette, hogy létrehozzák a Black-led Movement Fundot, egy hatéves adománygyűjtó kampányt, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a Movement for Black Lives nevű koalíció számára.

A Washington Times cikke szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF) 33 millió dollárral támogatta a Black Lives Mattert.

Ken Zimmerman, az OSF amerikai programjainak igazgatója azonban tagadta, hogy valaha is ekkora összeget adtak volna a BLM-nek.

Érdekesség továbbá, hogy a Borealis Philanthropy is szerepel Soros kifizetési listáján.

Az OSF hivatalos honlapja szerint csak 2016-ban több mint 2 millió dollár támogatást kapott Soroséktól.

Szintén 2016-ban a Breitbart Jerusalem egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva arról írt, hogy az OSF 650 ezer dollárt adott a Black Lives Matternek 2015-ben, befektetés a növekvő #BlackLivesMatter mozgalom középpontjában álló csoportok műszaki segítésébe és támogatásába címen (invest in technical assistance and support for the groups at the core of the burgeoning #BlackLivesMatter movement).

Az OSF adatbázisából kiderül egyébként az is, hogy nem csak az amerikai BLM mozgalmat támogatja Soros. 2018-ban a Release Leads nevű szervezet 279 860 dollárt kapott arra, hogy nyilvános rendezvényeket szervezzen többek között a nagy-britanniai BLM részvételével (organize public live events featuring the Black Lives Matter movement UK).