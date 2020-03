Virológus professzor: „Ha tényleg mindenki otthon maradna két hétig, akkor a járvány abban a pillanatban megszűnne”

Nem a vírus öl, hanem az általa elindított abnormális immunreakció; a nemtörődöm hozzáállás az olaszoknál is katasztrófához vezetett, megbízható adatokra pedig csak egy év múlva számíthatunk – A Szegedi Tudományegyetem professzora, Dr. Duda Ernő válaszolt újabb kérdéseinkre a koronavírussal kapcsolatban.

888: Sokat változott a helyzet az elmúlt hetekben: egész Olaszországot lezárták, a halálozási arány is ott a legmagasabb, összesítve elkeserítő a helyzet. Hogyan alakulhatott ki ez éppen ott?

Dr. Duda Ernő: Azt hiszem a mediterrán hozzáállással a magyarázat. Sajnos attól félek, hogy ez itthon, ránk is jellemző. Nincs az a fegyelmezettség – általában Európában sem – mint, ami Ázsiában vagy a japánoknál, koreaiaknál. Mi szeretjük ezt az életmódot, de ez most ebből a szempontból nem kimondottan előnyös.

888: Lehet hallani az olaszok általános egészségügyi állapotáról: röviden összefoglalva az rossz, alacsony az átoltottság, ami az influenzaoltást illeti. Az előző interjúban már említette az összefüggést a párhuzamos influenza fertőzöttség és a súlyos esetek között, van-e esetleg új adat, információ, ezen a téren?

Dr.DE: A járványhelyzet miatt mostanában nem lehet az olaszoktól tudományos adatokra számítani ezen a téren, és ez érthető is. Jelenleg, akik ezen a területen dolgoznak, azok halálosan le vannak terhelve, nem azzal foglalkoznak, hogy tudományos információkat közöljenek, hanem próbálják ellátni a betegeket. Majd utólag leszünk okosabbak.

888: Mit jelent most ez az utólag? Többféle jóslat van: van, aki a spanyolnáthához hasonló többszörös hullámokat vár, sokan influenza-szerű szezonokat jósolnak.

DR.DE: Az influenzánál az a helyzet, hogy azt az északi és déli félteke között a vadmadarak, vízi szárnyasok terjesztik, amik több ezer kilométert repülnek. Azt lehet tudni, hogy az influenzajárvány akkor kezdődik, amikor a vándormadarak megérkeznek. Az északi féltekén ez január-február-március, a déli féltekén pedig egy félévvel eltolódva. Az új típusú koronavírust az ember emberre adja tovább. Állati eredetéről, amit tudunk, az, hogy feltehetőleg a tobzoskának nevezett pici emlőshöz kötődik, ami egyébként veszélyeztetett faj, de ennek ellenére fogyasztják a kínaiak.

Valószínűleg a tobzoska volt a köztes gazda a denevér és az ember között. A tobzoskák nem tavaszonként jelennek meg és feltehetőleg a kínaiak be is fogják tiltani a vadállatok evését, ami jót fog tenni a vadállatoknak és a kínaiaknak is. Szezonalitás ezért nem várható a koronavírus esetében.

Az, hogy ez el fog-e tűnni, mint ahogy eltűnt a másik két koronavírus is (Sars és Mers) vagy pedig velünk marad, ezt senki nem tudja megmondani.

888: Mennyire mutálódik és alkalmazkodik a környezetéhez az új típusú koronavírus?

DR.DE: A koronavírus egy RNS-vírus, ezekre az jellemző, hogy borzasztó magas a mutációs rátájuk, tehát rengeteg variáns keletkezik. Ez a mostani vírus egy kicsit jobb abból a szempontból, hogy ennek van egy hibajavító enzime. Eredetileg két törzs jelent meg az emberben, tehát nem ugyanaz a vírus, hanem ugyanannak a koronavírusnak két nagyon kicsit különböző változata. Ma már 80-100 féle vírus van jelen az emberi populációban, ami azt jelenti, hogy ezek genetikailag hangyányilag különböznek egymástól, nem teljesen azonosak, de a tünetek úgy néz ki, nagyjából megegyeznek.

888: Ez a szintű mutálódás a vakcinafejlesztést mennyire nehezíti?

DR.DE: Lehet, hogy gondot fog okozni. De az a helyzet, hogy nem egyféle vakcinát készítenek. A védőoltások területén valami egészen elképesztő fejlődés történt az elmúlt 10-20 évben, ami azt jelenti, hogy most vannak olyan vakcinák, amelyek a vírus felszíni fehérjéje ellen adnak immunitást, ami ellen, ha kialakul a védettség, a vírus nem tud bejutni a sejtbe. De van RNS-vakcina is, amit, ha az emberi szervezetbe beinjektálunk, akkor az ember termeli meg azt a vírusfehérjét, ami ellen kialakul a védelem. Mivel sokféle vakcina van már kész és kipróbálás előtt, szerintem ennek az évnek a vége felé meg fogjuk tudni, hogy melyik az, amelyik hatásos.

888: A nemzetközi protokoll, amit hazánk is követ: iskolák bezárása, boltok és szolgáltatók nyitvatartásának korlátozása, mindenki maradjon otthon. Ha tényleg csak egy durvább influenzáról van szó és főleg a 60 év felettiekre veszélyes a vírus, akkor miért nem csak rájuk vonatkozik az „elzárás”?

DR.DE: Az a helyzet, hogy azért minden családban vannak fiatalok és idősebbek is. Nem lehet az, hogy a nagypapának nem adnak enni, mert ő 60 feletti. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb kontaktus legyen, de ezt elég nehéz megoldani. Nagyon sok helyen, ahol a szülők reggeltől estig dolgoznak, nem is megoldható, hogy nagymama ne vigyázzon a gyerekre.

Az a helyzet, hogy ha tényleg mindenki otthon maradna két hétig, akkor a járvány abban a pillanatban megszűnne. Ha ugyanis le tudjuk csökkenteni azt, hogy egy ember hány embert fertőz meg, akkor a járvány elmarad, de legalábbis minimalizálni tudjuk a veszteségeket.

A megoldás, amit itthon is lehet követni: a tesztek. Ha valakiről biztosan tudjuk, hogy fertőzött és tudjuk, ki mindenkivel érintkezett az illető, akkor azokat szintén tesztelni kell – legalább kétszer a lappangás miatt – és nekik otthon kell maradni.

888: Egyes források írtak arról, hogy közel sem egy „durvább influenzát” jelent a koronavírusos megbetegedés: akik elkapják, maradandó tüdőkárosodással kell élniük, később fogékonyabbak lesznek alsólégúti megbetegedésekre. Igaz ez vagy rémhír?

DR.DE: Ezt a kínaiak közölték, nem rémhír. Minden ilyen adat egyelőre bizonytalan. A tudomány úgy működik, hogy megjelenik egy felmérés, akkor azt ketten-hárman elolvassák és eldöntik hihető-e. De egészen addig ez nem válik tudományosan validdá, amíg legalább két-három cikk meg nem jelenik, ami ugyanezt bizonyítja. Az a helyzet, hogy most megbízható forrásokból leírnak valamit, az lehet, hogy arra a kórházra, arra a tizenöt betegre igaz, de általánosan nem. Annyira új ez az egész dolog, hogy szerintem az igazán szolid, megbízható információk valamikor a nyár végén fognak megjelenni.

888: Több hír is szól arról, hogy újszülött csecsemő is elkapta a betegséget. Eddig ilyen nem volt, a hírek szerint a gyerekek – még ha ilyen picik is – nem veszélyeztetettek a vírust szempontjából. Mi vár egy ennyire pici és gyenge testre, ha megfertőződik?

Dr.DE: Ennek a vírusnak a fertőzése esetén a haláleseteket igazából nem a vírus okozza, hanem a vírus által kiváltott immunreakció. Az emberek a televíziós hirdetésekből általában az immunerősítésről hallanak, ami egy marhaság. Sokan abba haltak bele, hogy megerősödött az immunrendszerük.

Nem a vírus ölte meg az embereket, hanem az, hogy az immunrendszerük egy nem normális, pánikreakciót adott a vírusra.

Vannak ugye olyan sejtjeink, amiknek az a feladata, hogy a vírussal fertőzött sejteket megölje, ezek az úgynevezett T-sejtek, ők a szervezetünk védelmezői. Ezek a sejtek azért bárkit nem ölhetnek meg: például a herpesz vírust, mivel az az idegsejtekben lakik, azokat nem ölheti meg, nincs rá jogosítványa, mert akkor lebénulna az ember arca. Ebben az esetben az van, hogy a T-sejtekhez hasonló működésű fehérvérsejtek, a makrofágok indítanak egy nagyon erős gyulladásos reakciót, ami alapesetben nagyon jó, mert ez véd bennünket rengeteg kórokozóval szemben.

Úgy néz ki, hogy akiknél valamilyen oknál fogva nem normálisan működik az immunrendszer, lehet, hogy a kora vagy más, esetleg alapbetegség miatt, a makrofágok gyakorlatilag elpusztítják a tüdőt – de nem a vírus. A vírus indítja be azt a folyamatot, ami miatt egy ilyen abnormálisan aktív gyulladásos reakció elindul.

Tehát egy felfokozott immunválasz lesz az, ami a bajt okozza. Jó néhány egyéb fertőzésnél is megfigyelhető ilyen. Szerencsére az újszülött babáknak meg a kisgyerekeknek az immunrendszere kevésbé fejlett, ami ebből a szempontból most jó. Például a kínaiak használtak egy gyulladásgátló vegyületet, ami hatásosnak bizonyult, ez egy reuma elleni gyógyszer, ami egyszerűen leállítja a gyulladásos folyamatot – ugye az arthritis is egy autoimmun betegség, ott is a gyulladás az, ami tönkreteszi a szerveket. Ebben az esetben az van, hogy egy ilyen gyulladás ellen védő ellenanyaggal ki lehetett védeni az illetőknek a halálát. De hát kiderült, hogy ez se mindenkinél jött be, nyilván nem egyforma az immunrendszerünk – hál’ istennek.

888: A várandós nőkről van-e új információ, hogy átmegy-e a placentán a vírus, okoz-e valami nagyobb gondot a fertőzés?

DR.DE: Hála istennek a várandós nők immunrendszere is kicsit gyengébb, ez most védelmet jelent. Persze nem tudunk egyértelműen nyilatkozni még. Kínában rengeteg terhes nő megfertőződött és nem tudunk róla, hogy köZülük meghalt volna bárki. Amit lehet tudni, hogy

ez a vírus nem megy át a placentán, ennek következtében a magzatot nem fertőzi meg.

Ha a fertőzött anya természetes úton szül, úgy néz ki, szülés közben sem adhatja át a vírust a gyermeknek. Az egyedüli dolog, ami még bizonytalan, de ezt is nagyon óvatosan mondom: azt nem tudjuk, hogy ha a várandós nő megfertőződik, oké, hogy a gyerek nem kapja meg, de nem lehetséges-e, hogy az anyában folyó immun folyamatok a gyereket károsítják valamilyen módon? De ez szintén azon kérdések közé tartozik, amire majd nagyjából egy év múlva kapunk választ, ha lesz elegendő adatunk.

888: Napvilágot látnak olyan előrejelzések, amik horrorszámokról szólnak: A britek 80%-a meg fog fertőződni és többszázezren meghalnak, de Merkel szerint a németek 60-70%-a is megfertőződik. Ezek optimista vagy pesszimista forgatókönyvek? Egyáltalán reálisak-e?

DR.DE: Én boldogabb lennék, ha kevesebb politikust hallanék a rádióban meg televízióban és több szakembert. Valamelyik ilyen „zöld ember” azt mondta, hogy az évtized végére eltűnik az Amazonas őserdő, meg víz alá kerül NewYork és hasonlók. Ez mind olyan, aminek valami esélye van, de én ennyire nem vagyok borúlátó.

A baj akkor van, ha sokan egyszerre betegednek meg. Ha a betegek száma nem éri el az egészségügyi kapacitásoknak a limitjét, akkor tudunk bánni ezzel a betegséggel.

Ha hirtelen van egy olyasmi, mint ami az első világháborút követően, hogy ötvenmillió ember beteg lesz: nyilvánvalóan nincs a világon annyi egészségügyi, aki ezt el tudja látni. Főleg akkor, ha az egészségügyisek is megbetegednek. De hála istennek, most azért nem fordul az elő, mint ami például az ebolánál vagy annak idején az influenzánál, hogy az orvosok is tömegesen haltak meg, mert kapták el a betegséget. Azért most, itthon is nagyon védik az egészségügyiseket valamilyen módon.

Borítókép forrása: SZTE Egyetem Tv Youtube