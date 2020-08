Fasisztáknak nem jár internet?

Képzeljük el, hogy egy szép napon próbálunk egy SMS-t elküldeni, vagy telefonálni egyet, és egy automatikus válaszüzenet, vagy robothang bemondja, hogy „Üzenetét nem kézbesítjük, mert potenciálisan gyűlöletbeszédet tartalmaz.”

Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban az orwelli disztópia valósággá vált, miután az egyik helyi képviselőjelölt egész kampánystábjával közölte az internetszolgáltatójuk, hogy bocs, srácok, nektek nincs internet, mert fasiszták vagytok.

Laura Loomer egyébként egy arizonai származású képviselőjelölt, aki az egyik floridai körzetből szeretne bejutni a kongresszusba novemberben, és üzenetei ugyan muszlimellenesek,

nemzetiszocializmussal már azért is misztikus őt megvádolni, mivel ő maga is zsidó származású.

Looks like @comcast / @Xfinity in the family of @MSNBC ARE ELECTION MEDDLING> Remember @morningmika dad was NSA .... @realDonaldTrump What's going on are we in CHINA or the USA? pic.twitter.com/dXAmb2BjSX

— Tweeting Through Time (@TweetWordz) August 11, 2020