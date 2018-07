Videó: egy muszlim család nekiesett a kiérkező holland rendőröknek

A muszlim bevándorlók az egyik rendőrt kiütötték.

A rendőröket emberrablás miatt riasztották Almere holland városba. Egy lányt állítólag be akartak kényszeríteni egy autóba a Haven nevezetű kerületben.

Az rendőrök kiérkezésükkor közbeavatkoztak, ami az emberrablók nemtetszését váltotta ki. Az összetűzésről felvétel is készült. A videón jól látszik, hogy a rendőröknek a muszlim család több tagja is nekimegy, köztük egy burkát viselő nő is. Majd később azt is látni, ahogy az egyik rendőr a földön fekszik, mivel az egyik családtag kiütötte.

Az incidenst követően négy embert előzetes letartóztatásba helyeztek. Az egyik rendőrt kórházba szállították fejsérülés miatt.

A felvételt készítő fiatal migráns jót szórakozott az egész jeleneten.

A rendőrség közleménye szerint, az egész egy családi balhé volt, amikor pedig a hatóság emberei véget akartak vetni a családi drámának, az nem tetszett a muszlim migránsoknak, ezért megtámadták őket.