Trumpnak igaza lett, a szélsőbalosok már Kolumbuszt támadják

BALTIMORE, 14:28

Az antirasszista, szélsőbaloldali csoportok rövid úton eljutottak oda, hogy megrongálják Kolumbusz Kristóf emlékművét.

Az AJ+ Twitterén jelentek meg a képek a barbarizmusról. Néhány antirasszista aktivista kalapáccsal szétzúzta Kolumbusz Kristóf legrégebbi emlékművét.

A tettükről közzétettek egy videót is, ahol történelmileg téves, zagyva állítások között arról magyaráztak, hogy George Washington és Kolumbusz Kristóf valóban népirtó terroristák voltak, és a fehér felsőbbrendűséget hirdették.

Donald Trump lényegében megjósolta, hogy azok, akik Charlottesville-ben Lee tábornok szobra ellen keltek ki magukból, előbb-utóbb Washingtont is megtámadják majd.

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also...