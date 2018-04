Morvai: "Gyomorforgató volt látni a Jobbik vezetőit együtt vonulni a szemkilövető vezérekkel"

Lássunk világosan: az EU zászlaja és "himnusza" az Európai Egyesült Államok jelképei. "Himnuszról" a szó valódi értelmében nem is beszélhetünk, hiszen "himnusza" egy nemzetnek, egy országnak van. Éppen ezért természetes számomra, hogy ülve maradok minden olyan alkalommal, amikor ezt a "himnuszt" játsszák vagy éneklik. Amikor a szocializmus/kommunizmus alatt a Magyar Himnuszt követően állva kellett énekelnünk illetve hallgatnunk az Internacionálét és a szovjet himnuszt, nem tehettük meg, hogy tiltakozásképpen leüljünk. Most, amikor sajnos kezd elterjedni, hogy a legkülönbözőbb magyarországi rendezvényeket is az "Európai Unió himnuszával" zárják, megtehetjük, hogy ülve maradunk."