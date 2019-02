Milánóban 15 millió eurós munkaügyi programot kaptak a migránsok, 120 ment csak el dolgozni

Nem jött be a projekt.

Az Il Giornale olasz napilap arról ír, hogy teljes lyukra futás volt egy milánói projekt, melynek keretében munkához segítették volna az iparvárosba települő, javarészt fekete-afrikai bevándorlókat. Részletesen írnak arról, hogy a Menekült és Menedékkérők Védelméért Programra (SPRAR) 15 millió eurót különítettek el még a baloldali kormányok az elmúlt években, azonban mindössze 120 bevándorló ment csak el dolgozni.

A terv az volt, hogy a pénzből kurzusokat indítanak, tanfolyamokra járatják a migránsokat, azonban ők erre nem voltak annyira vevők. Silvia Sardone milánói politikus jelentette be, mekkora kudarc is volt a program, melynek egyik legnagyobb támogatója a környék egyik baloldali politikusa, Pierfrancesco Majorino volt. Az SPRAR indulásában is aktívan serénykedett Majorino, ő volt az, aki az akkori bevándorlást támogató kormánnyal közösen aláírta a szerződéseket.

Mint kiderült, az évek során 414 migránsnak találtak munkát összesen, közülük 162-en csak gyakornokok voltak és kevesebb mint negyven százalékuk tudott csak stabilan elhelyezkedni. A tavalyi esztendőben 173-an iratkoztak be a kurzusra, de a harminc százalékuk, 52-en kaptak csak munkát. És igen, erre költöttek el 15 millió eurót, majdnem ötmilliárd forintot.

Az elszomorító adatokat látva azt kell, hogy mondjam, az egésznek semmi értelme nem volt"

– mondta Sardone, aki ismét bírálta azokat a baloldali politikusokat, akik támogatják a nyitott határok elvét és számolatlanul engednék be az illegális bevándorlókat a mediterrán országba.

A migránsok ilyen módon történő integrációja csak a mesékben lehetséges"

– közölte.

Németország is befürdött már egyszer egy hasonló programmal. Ahogyan arról a 888.hu-n mi is beszámoltunk már, a bevándorlóknak lenne lehetőségük munkát találni, azonban ők inkább a segélyen maradnak. Az állampolgárság nélküli segélyezettek zöme afgán, szír vagy iraki. A legfőbb problémát a nyelvtudás hiányossága jelenti. Az elsődleges munkaerőpiacon az állások 80 százalékához szükséges egy minimális szintű német tudás, amit egyszerűbb tesztekkel vizsgálnak. Ezen a migránsok komoly százaléka fennakad.