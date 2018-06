Migránsok Hollandiában: "már mi vagyunk itt a főnökök"

A törökországi elnökválasztás nem várt mellékhatásaként a holland sajtó most szembesült azzal, hogy az ország legnagyobb iszlám vallású közössége, a török, sok mindent akar, de integrálódni biztos nem. Az egyik török amszterdami muszlim migráns szerint már most is ők a főnökök, de nemsokára mindenkinél többen lesznek.

Az integrációs szakemberek egyre jobban aggódnak az országban élő török bevándorlók erősödő hollandellenes hozzáállása miatt – írja a De Telegraaf.

A holland újság számos török bevándorlóval – a legnagyobb helyi iszlám vallású migránscsoport tagjaival – készített interjút Recep Tayyip Erdogan török elnök választási győzelme után. A riportokban sok migráns a hollandok számára sokkoló dolgokról számolt be, mivel nem éppen a holland hagyományok és kultúra átvételéről, illetve a holland társadalomba való integrációról beszéltek.

A migránsok egyértelműen és kendőzetlenül úgy nyilatkoztak, hogy nem akarnak integrálódni Hollandia eredeti társadalmába, mivel azt nem fogadják el, sőt sokan a keresztény holland kultúrát alapvetően alsóbbrendűbbnek és hitványabbnak tartják a saját kultúrájuknál.

Várd ki a végét! Már most mi vagyunk itt a főnökök. Nézz körül! Ez már Törökország, és mi folyamatosan egyre többen leszünk Hollandiában!"

– mondta például a lapnak nyilatkozva az egyik Amszterdamban élő fiatal török migráns.

Az ő mondandóját pedig egy másik, mellette álló migráns azzal egészítette ki:

Ezt ti tettétek lehetővé. Itt minden lehetséges. Ha előjogokat adtok az embereknek, akkor ne csodálkozzatok, hogy élnek azokkal."

A lap felidézi azt is, hogy a Hollandiában élő törökök 70 százaléka Erdoganra szavazott a napokban a törökországi elnökválasztáson, amelyen külföldön élő törökként vettek részt. Ez ugyanakkor azt jelzi, hogy azért nem minden török érzi úgy, hogy ő lenne a főnök Hollandiában.

Az újságnak nyilatkozó egyik hollandiai török migráns azt is elmondta, hogy miért is szavaztak ekkora arányban a helyi török bevándorlók Erdogan elnökre.

Erdogan azért jó nekünk, mert ő kiáll mellettünk. Hollandiában mi csak másodosztályú állampolgároknak számítunk, ami miatt itt nem érezzük magunkat itt otthon. De ettől még nem megyünk el innen."

– mondta el egy Omar nevű migráns a holland lapnak.