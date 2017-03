Megint hazudott az RTL Klub

Sokan emlékeznek arra, hogy a boldogság kereséséhez való jogra hivatkozott Rocky Balboa bokszolói engedélyének megtagadása kapcsán az azonos című filmalkotásban. A fikció és a valóság találkozása itt tetten érhető, hiszen az Egyesült Államokban a Loving vs. Virginia ügyben a Legfelsőbb Bíróság precedenst teremtve alkotmányellenesnek nyilvánította a házasság bőrszín alapján való korlátozását, többek között a boldogsághoz való jog alapján. A fogalom a magyar jogtörténetben is visszaköszön, továbbá gyakran használják fordulatként politikai vezetők, legutóbb a kormányfő és a köztársasági elnök beszédében is megjelent.