Külföldi lapok dicsérték Orbánt az európai értékek melletti kiállásáért

Egy brit lap szerint nemcsak a magyar kormánynak kellene aggódnia a Soros-szervezetek tevékenysége miatt, hanem az európai kormányoknak is.

Az amerikai Daily Signal véleménycikke után most a Breitbart és a The Spectator ír elismerően a magyar kormányról a tusványosi Orbán-beszéd után. Kiemelik Orbán Viktorék nemzetállami elköteleződését, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzésére irányuló intézkedéseket, mint például az illegális migráció megállítását, vagy a Soros György befolyása elleni harcot – írja a Magyar Idők.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Szombaton a Breitbart brit kiadása fogalmazta meg véleményét a tusványosi beszédet követően, miszerint Orbán Viktor

szenvedélyesen kiállt az európai értékek és identitás mellett azzal, hogy felszólította a földrész nemzeteit: ne működjenek együtt Soros Györggyel, aki a nyílt társadalmak létrehozását pénzeli.”

A lap azt is elismerően méltatta, hogy Orbán hagyományt teremtett azzal, hogy valódi Európa-párti fórumot hozott létre az évente megrendezett eseménnyel. A lap kiemelte a lengyelekkel vállalt szolidaritást is Brüsszellel szemben.

A The Spectator szerkesztői véleménycikke is a kormány mellett állt ki a Soros Györgyről szóló plakátkampányt élesen bíráló Freedom House-szal szemben. Míg a Soros-féle szervezet a migráció jótékony hatásairól írt, a brit lap rámutatott, hogy az illegális bevándorlás következtében Nyugat-Európában válsághelyzet (terrorfenyegetettség, erőszakos bűncselekmények) alakult ki, valamint arra, hogy az ügyben érintett "civil" szervezetek a kiskapuk kijátszására bátorították a migránsokat. Douglas Murray cikkében kiemeli, hogy nemcsak a magyar kormánynak kellene aggódnia a Soros-szervezetek tevékenysége miatt, hanem Európa összes többi kormányának is.

A publicista kiemelte, hogy a Freedom House azon véleménye nem állja meg a helyét, amely szerint a magyar kormány Soros-ellenessége "légből kapott" és a semmiből jött.