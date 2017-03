Így száll szembe Franciaország a külföldi munkásokkal

PÁRIZS, 22:28

Az új törvény alapján az építkezéseken mostantól csak franciául lehet beszélni, így akarják kiszűrni az ott dolgozó feketemunkásokat.

A francia főváros megunta, hogy az építkezésen dolgozó munkások egyre nagyobb része nem is francia állampolgár ezért új jogszabályokat hoztak, melyek keretében a munkálatok során egymással csak franciául beszélhetnek a dolgozók. Az intézkedés hozzájárulhat ahhoz is, hogy a jövőben a kisebb, helyi vállalatok is pályázatokat nyerhessenek el. Ezek a cégek többnyire csak franciákat alkalmaznak.

Fotó: AFP

A Moliere-záradék kimondja azt is, hogy az állami pályázaton elnyert kivitelezések során, valamint a szállítmányozások és a tréningek alatt is csak a francia nyelv a megengedett.

Jerome Chartier, a régió alelnöke elmondta, hogy komoly gondot okoz az, hogy több pályázaton is olyan külföldi cég nyert, amelyek dolgozói nem is tudtak franciául. Az Európai Unió korábban többször is bírálta Franciaországot, mondván túl sok külföldi munkást enged be az országba –írja a Daily Mail.

A régió vezetése azt tervezi, hogy ellenőröket fogad fel, akiknek az lesz a feladata, hogy az építkezéseket járja és figyelje, mindenki franciul beszél-e. Több tartomány is bejelentette, hogy követi a fent említett példát és ők is bevezetik a nyelvtörvényt.

Franciaországban körülbelül félmillió külföldi dolgozik az építőiparban.