Dzsihadista emlékművet fognak kiállítani Berlinben

Elsőként Drezdában állították ki, ahol botrány kerekedett belőle, de most tovább viszik a német fővárosba.

Az emlékmű három, a hátuljára állított buszból áll. Az alkotó Szíriában született. Manaf Halbouni azzal a céllal készítette az emlékművet, hogy felhívja az emberek figyelmét a Szíriában zajló eseményekre, valamint rávilágítson Drezda 1945-ös bombázása és a szíriai háború közötti párhuzamra.

Az alkotást először Drezdában állították ki, a Neumarkt téren, a Frauenkirche templom előtt, ahol nagy vihart kavart az esemény, okkal.

A német anyától és szír apától született művész egy olyan kép alapján kapta az ihletet, ami világszerte híressé vált 2015-ben, és az ellenállás egyik szimbóluma lett. A fotón az látható, hogy három lebombázott busz áll a házak között, rajtuk egy-egy zászló. Az eredeti képen viszont az Ahrar ash-Scham terrorszervezet zászlaja szerepel. Ezt a tényt a kép készítője, Karam Almasri is elismerte.

Tehát igazából a művész, Manaf Halbouni hamisan állította, hogy a járművekből álló barikádot Aleppó lakosai készítették, hogy megvédjék magukat a mesterlövészektől. Halbouni azt állítja, nem vette észre a fehér zászlót az eredeti képen.

A monument that looks like a fortification created by #AhrarAlSham terrorists is now in #Dresden#DresdenMonument



