Durván visszanyalt egy brit börtönben a transzgender fagyi

A nagy-britanniai Flocktonban található New Hall női börtönben történtek ismét bebizonyították, hogy nincs létjogosultsága az önmagukat transzneműeknek kikiáltók számára biztosított előjogoknak. Az egyik, női börtönben elhelyezett férfi genitáliájú (férfiból lett nő) elítélt ugyanis több női elítéltet is zaklatott szexuálisan.

Egy transznemű fogvatartottat – aki nem esett át nemváltó műtéten, így még megmaradt a férfi nemi szerve – transzszexuálisként került egy brit női börtönbe, akit most azzal vádolnak a hatóságok, hogy szexuálisan bántalmazott négy női fogvatartottat. A hírek szerint a yorkshire-i Wakefield és Flockton városa között található New Hall speciális női börtönben már az érkezése utáni első napokban elkezdte zaklatni a fogvatartottakat.

A transzgender – aki saját elmondása szerint már két éve nőként élt – mégsem egészen úgy viselkedett mint egy nő. A vallomások szerint ugyanis a férfiból lett nő nemi szerve a zaklatások alkalmával jól láthatóan erekciót mutatott, illetve az elkövető szándékosan mindent el is követett azért, hogy az áldozatai lássák is ezt. A tanúvallomások alapján kiderül az is, hogy a transznemű fogdosta, megcsókolta, illetve orális szexuális kapcsolat létesítésére szólította fel áldozatait.

Miután a női börtön őrsége számára kiderült, hogy a transznemű elítélt zaklatja a női elítélteket, azonnal elkülönítették, illetve a vádak kivizsgálása után áthelyezték egy szigorított őrzésű férfi börtönbe.

Az eset kapcsán a brit sajtóban ismét vitatéma lett, hogy – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – jó dolog-e az, ha nemváltó műtét nélkül önmagukat transzgendereknek kikiáltó személyek a biológiai (születési) nemükkel, és így a genitáliáikkal ellentétes nemű elítélteknek fenntartott börtönökbe kerülhetnek elhelyezésre – pusztán bemondás alapján.

A 2017-es adatok szerint csak Angliában és Walesben 125 transznemű elítéltet tartottak börtönökben, ami hetvennel, azaz majdnem a duplájával több, mint egy évvel korábban.

Ez vagy azt jelenti,

hogy a társadalom többségéhez mérten elképesztő nagy mértékben megnőtt az elmúlt években a transznemű bűnelkövetők számaránya,

vagy pedig azt, hogy valamiért (vagyis az enyhébb bánásmódért) a valójában nem transznemű személyek is transznak mondják magukat a brit büntetés-végrehajtási intézményekben.

A transznemű elítéltek számos könnyítéssel és előjoggal bírnak a brit börtönökben a jelenlegi szabályozás szerint. Az átlagos elítélteknél jóval szabadabban dönthetnek a fürdőzésükről, a ruhamosásukról,az öltözködésükről, illetve a szabadidejükről is. A transzneműeknek nyújtott kedvezményekkel való visszaélések növekedése miatt a brit törvényhozás a transzneműek meghatározására és jogi kezelésére vonatkozó szabályok szigorítására kényszerülhet.

A most hatályos szabályozás szerint a transzgenderek a születési anyakönyvi kivonatukban csak akkor változtathatják meg jogi értelemben hivatalosan a nemüket, ha orvosilag bizonyítottan diagnosztizálták a nemi diszfória állapotot náluk, és ha emellett már legalább két éve nőként/férfiként is élnek. A börtönökben viszont nem ilyen szigorú a helyzet. A jelenlegi gyakorlat szerint ugyanis a bírók egyéni mérlegelésel döntenek arról, hogy a bűncselekmények miatt elítélt személyeket elismerik-e transzneműeknek, illetve hogy ez alapján azok letölthetik-e a büntetéseiket a transzneműeknek járó kedvezményekkel.