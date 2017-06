A buszsofőrök nem hajlandóak a muszlimok lakta negyeden áthajtani

A kábítószer-túladagolással járó halálesetek száma a The New York Times számításai szerint 2016-ban már meghaladta az 59 000-es számot, így a drogtúladagolás vált az 50 év alatti korosztálynál a vezető halálokká. Az Európai Uniós drogügynökség adatai szerint ugyanakkor az öreg kontinensen is járványszerűen tör előre a drogfogyasztás és nyomában a drogtúladagolás okozta halálesetek száma. Azonban az EU-ban hivatalosan csupán 8441 drogtúladagolásos eset volt 2016-ban.