A baloldali aktivista hamisan vádolta meg nemi erőszakkal Trump főbíró-jelöltjét

A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton, hogy hazudott, és soha nem is találkozott a főbíróval. Egy másik vádló nő, Julie Swetnick is ellentmondásokba keveredett egy televíziós interjúban.

Chuck Grassley, a szenátus igazságügyi bizottságának vezetője a hamis állításokról szóló dokumentumokat megküldte Jeff Sessions igazságügyi miniszternek és Christopher Wray igazgatónak, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetőjének. A minisztérium várhatóan megindítja az eljárást hamis állítások és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt. Brett Kavanaugh főbírót szenátusi meghallgatása idején több nő is megvádolta évtizedekkel korábbi szexuális zaklatásokkal és szexuális erőszakkal. A főbíró jelölését október 6-án megszavazta a szenátusi bizottság republikánus többsége, és azóta az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság tagja.

Fotó: AFP

Chuck Grassley irodájának közleménye szerint Judy Munro-Leighton azzal vádolta meg Kavanaugh-t, hogy a főbíró és az egyik barátja “többször is megerőszakolták egy kocsi hátsó ülésén”. Ezeket a vádakat először egy névtelen levélben Kamala Harris kaliforniai demokrata párti politikussal közölte, aki a szenátusi meghallgatás egyik résztvevője volt, majd elektronikus levelet küldött az igazságügyi bizottságnak is, ezúttal már felfedve a személyazonosságát. A bizottság vizsgálódni kezdett és gyorsan megállapította, hogy Munro-Leighton egy Kentuckyban élő baloldali aktivista, aki évtizedekkel idősebb a főbírónál, soha nem találkozott vele.

A múlt héten Grassley szenátor Michael Avenatti ügyvéd és ügyfele, a Kavanaugh-t szintén szexuális zaklatással megvádoló Julie Swetnick ügyben küldött meg dokumentumokat az igazságügyi tárcának bűnügyi nyomozásra. Swetnick ugyanis eskü alatt vallotta, hogy Kavanaugh évtizedekkel korábban jelen volt akkor, amikor többen megerőszakolták őt. A nő egyébként később az NBC televíziónak adott interjújában részben visszavonta állításait, részben ellentmondásokba keveredett. Donald Trump elnök szombaton Twitter-bejegyzésben reagált a fejleményekre.

Mi van a többiekkel? Hol vannak az ügyben a demokraták?”

– írta a mikroblogban Trump.

Az ügy igen kellemetlen a Kavanaugh elleni boszorkányüldözésben résztvevő liberális médiának. Ennek megfelelően a CNN egyetlen cikkben foglalkozott az esettel, és abban is csak részinformációként lelhető fel Munro-Leighton hazugsága. A liberális brit lap, az Independent még a Trumppal foglalkozó cikkeiben sem említi meg az ügyet – legalábbis cikkünk megjelenéséig. A Trumpot előszeretettel ekéző The New York Times egy rövid, tárgyilagos és eldugott cikkben számolt be az esetről.

Úgy látszik, hogy a liberális média szerint nem nagy ügy, ha valaki politikai célok miatt hazudik arról, hogy erőszak áldozatává vált. Márpedig egy ilyen hazugság az áldozatoknak árt. Azoknak, akiket valóban megerőszakoltak. Az ő történetüket hiteltelenítik. Hiszen egy ilyen ügy után ki fog hinni annak, akit esetlegesen tényleg megerőszakolt egy közéleti személyiség? A nemi erőszak politikai célokra való használata az áldozatok megbélyegzéséhez fog vezetni.