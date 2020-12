Trump váratlanul berendelte a Proud Boys szervezet vezetőjét a Fehér Házba

Egyelőre nem tudni, miről akart tárgyalni a baloldal által félkatonainak titulált szervezet vezetőjével Trump.

Váratlanul a Fehér Házból jelentkezett be Enrique Tarrio, a Proud Boys nevű konzervatív szervezet vezetője, egyelőre csak két képet osztott meg a közösségi médiában.

Never thought I’d be here... #Trump2020 -- Wartime Tarrio NobleLead Saturday, December 12, 2020

A Proud Boys egy amerikai központú nemzetközi szervezet, mely kiáll a konzervatív és a klasszikus liberális értékek mellett, lényegében egy rasszfüggetlen amerikai Magyar Gárda.

Magukat „nyugati sovinisztáknak” titulálják, jelmondatuk a „Nem kérünk bocsánatot, a modern világ megteremtéséért”.

A szervezet, melynek csak férfiak lehetnek tagjai, az Antifa megjelenése óta rettentően megizmosodott, szinte az összes nagyobb kommunizmus-ellenes tüntetését ők szervezték, több összecsaptak a baloldali szervezet kultistáival is – legutóbb Washingtonban a vezetőjüket meg is késelte egy antifasiszta elvtárs.

A szervezetet egyébként „fehér felsőbbrendűséggel” vádolják a baloldali médiában, a Wikipedia szerint ezen kívül neo-fasiszták, szélsőjobboldaliak és rasszisták is. Utóbbi egyébként nevetséges vád, tekintve, hogy egyrészt rengeteg fekete tagjuk van, másrészt konkrétan a vezetőjük is a hispán bevándorló hátterű Tarrio. Arról ne is beszéljünk, hogy kimondottan az amerikai alkotmányban kimondott szabadelvűségért állnak ki a szerintük fasiszta polkorrekt mélyállam ellen.

Más kérdés, hogy ők azok, akik nem félnek az utcára vinni a konfliktust. Szerintük a kommunistákkal már ezen a szinten nem érdemes vitatkozni.