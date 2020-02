Terrortámadás volt Londonban

Késeléses támadás történt vasárnap délután Londonban. A Scotland Yard „terrorizmushoz kötődőnek” minősítette az incidenst, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a támadás körülményeit még vizsgálják.

A rendőrség hivatalosan bejelentette azt is, hogy az elkövető a helyszínen meghalt, arról viszont egyelőre nincs hír, hogy a támadásnak lennének halálos áldozatai.

A Scotland Yard vasárnap délutáni közleménye szerint a támadó két embert késelt meg, mielőtt a helyszínre vonuló fegyveres rendőri egységek lelőtték.

A mentők a járókelők helyszíni beszámolói szerint is két sérültet kezelnek a helyszínen.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc

— Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020