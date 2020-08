New Yorkban feloszlatják a civil ruhás rendőrökből álló bűnügyi csoportot

Újabb szervezeti intézkedéseket hoztak hétfőn az amerikai rendőri testületeknél: New Yorkban feloszlatják a civil ruhásokból álló bűnügyi csoportot, az atlantai polgármester pedig olyan reformot vezet be a fekete bőrű Rayshard Brooks minapi lelövése után, miszerint a rendőröknek csak arányos erőszakot szabad alkalmazniuk, és a feszültség csökkentésére kell koncentrálniuk. Donald Trump elnök kedden rendeletet ad ki a rendfenntartásról.

A New York-i rendőrség 600 fős, széles körben „agresszívnak tartott”, sok lakossági panaszt kiváltó, civil ruhás bűnügyi csoportjának tagjait (lényegében a teljes felderítő, bűnmegelőzési csoportot) más osztályokra vezénylik át, és megpróbálják úgy átalakítani a New York-iak rendőrségről alkotott képét, hogy bűnmegelőző szövetségesüket lássák a testületben – jelentette be Dermot Shea rendőrfelügyelő hétfői sajtótájékoztatóján. Azt ígérte, hogy a változtatásokat a rendfenntartási szemléletben azonnal érezni fogják a lakosok mind az öt ügyészségi kerületben.

Patrick Lynch, a New York-i rendőrszakszervezet elnöke azonban nemtetszését fejezte ki az intézkedéssel kapcsolatban, azt mondta, a város vezetői csak később fognak rádöbbenni annak következményeire.

Mint a legtöbb amerikai városban, New Yorkban is naponta vannak faji egyenjogúságot követelő tüntetések azóta, hogy május 25-én Minneapolisban egy fehér bőrű rendőr az afroamerikai George Floyd halálát okozta intézkedés közben. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója már a korábbi napokban is kezdeményezett több olyan helyi törvényt, amelyek célja a rendőrség modernizálása.

Keisha Lance Bottoms, a georgiai főváros, Atlanta polgármestere rendeleteket adott ki hétfőn a rendőrség módszereinek megváltoztatásáról. Eszerint az erő alkalmazásának arányosnak és észszerűnek kell lennie, és a rendőröknek meg kell tanulniuk, hogy elsősorban a feszültségcsökkentésre törekedjenek a gyanúsítottakkal való konfrontáció közben. Miután a városban egy fehér bőrű rendőr pénteken lelőtte a 27 éves, afroamerikai Rayshard Brooksot, vasárnap lemondott a város rendőrkapitánya, majd hétfőn elbocsátották a rendőrt.

Trump elnök bejelentette hétfőn, hogy rendeletet ad ki kedden a rendfenntartásról, de egyelőre keveset lehet tudni arról, hogy ebben milyen intézkedések várhatók.

Igazságos és biztonságos joguralmat akarok teremteni az országban

– mondta az elnök. Hozzátette, hogy meggyőződése szerint a rendfenntartók zöme nagyszerű ember.

(MTI)