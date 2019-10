„Nem diszkriminálunk, a rassz csak egy faktora a felvételinek”

Egy bírósági döntés értelmében helyes, hogy a Harvard Egyetemen figyelembe veszik a felvételizők rasszát, hogy így sokszínűbb legyen az egyetem hallgatósága.

Az AFP-re hivatkozva az Azonnali írt arról, hogy egy amerikai bíróság ítéletének értelmében nem számít rasszizmusnak, hogy az egyetem a felvételi során figyelembe veszi a jelentkezők rasszát.

Ugyan nem tökéletes az amerikai Harvard Egyetem felvételi folyamata, de helyes, hogy figyelembe veszik a jelentkezők rasszát

– indokolták az ítéletet.

Az egyetemet korábban egy hallgatói csoport perelte be, amiért a Harvard felvételi eljárása kedvez a feketéknek és a latin-amerikaiaknak, sőt, az ázsiaiakkal szemben még a fehéreknek is. Magyarul a tanulmányaikban azonos eredményt elérő diákok esetében egy fehér és egy ázsiai közül a fehér jelentkezőt választanák, de ha van ugyanilyen eredménnyel egy fekete is, akkor már őt.

Ezzel a gyakorlattal tehát az amerikai jogrend szerint nincsen semmi baj, ahogyan azzal sem, hogy a Harvard erre úgy reagált, hogy nem diszkriminálnak, a rassz csak egy faktor a sok közül a felvételi eljárás során. Az Egyesült Államokban ráadásul sokkal nagyobb a szerepe a precedensjognak, mint a kontinentális országokban (bár nem annyira nagy, mint Nagy-Britanniában), így ez a jövőre nézve is érdekes ítélet: ezek szerint egy egyetem bőrszín alapján is válogathat a felvételizők közül.