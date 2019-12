Megkezdődött a feminista utópia Finnországban: Instagramon kérdezte meg követőit a pénzügyminiszter, hogy visszafogadják-e az ISIS-feleségeket

#instademokrácia.

Mint köztudott, Finnország múlt héten feminista utópiává változott, miután az előző miniszterelnök lemondása után egy ötpárti koalíció vette át az ország vezetését. Mind az öt párt vezetője 35 éven aluli nő, közülük egy a miniszterelnök, három pedig a legfontosabb minisztériumi pozíciókért felel.

Pár nappal a beiktatás után az új ötösfogat legfiatalabb tagja,

a 32 éves pénzügyminiszter, Katri Kulmuni képes volt Instagram-szavazást kiírni arról, hogy visszafogadják-e az Iszlám Államhoz csatlakozó finn állampolgárságú nőket

– tudósította a Reuters.

A kérdéses nők és gyermekeik pillanatnyilag Szíriában vannak a kurdok által felügyelt al-Hol táborban. Jelenleg 11 nőről és 30 gyermekről tudnak a finn hatóságok.

A fiatal pénzügyminiszter viszont kénytelen volt törölni a posztot, ugyanis az akkora felháborodást váltott ki mindkét oldalon. Andrew Stroehlein, a Human Rights Watch egyik vezetője így nyilatkozott az esetről:

Mi lesz a következő: úgy akasztanak majd embereket, hogy melyik fél üvölt hangosabban a stadionban?

A kérdés előzménye egyébként az volt, hogy az öt nő nem tudott megegyezni a kérdésben. Míg a posztot kitevő pénzügyminiszter ellenzi az anyák hazaengedését is, addig két másik társa – a miniszterelnök és a külügyminiszter – szerint őket is vissza kéne fogadni. További problémát jelent, hogy a külügyminiszter szerint a kurdok nem is engedik el az anyák nélkül a gyermekeket.

De még érdekesebb lett volna, hogy mi lett volna, ha fent hagyják a posztot az Instán? Vajon egy kormányértekezleten majd Katri mutatta volna Sannának, hogy „Látod Sanna, a követőim szerint sem kéne őket visszafogadni...” és akkor ezzel vajon eldőlt volna a kérdés, vagy ő is kezdeményezett volna egy hasonló szavazást?

Úgy tűnik, 2019-ben még nem az Instagram-szavazás bizonyul a legjobb választásnak az ilyen kérdések megoldására.