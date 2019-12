Felkavaró videó: két migráns megver, kifoszt, majd levizel egy svéd fiatalt

Felkavaró videó terjed az interneten arról, ahogy két újsvéd migráns egy tinédzsersrácot kifoszt. A hír a Samhällsnytt svéd portálon jelent meg először.

A videóról ők sem tudnak többet, mint amennyi a szövegből kiderül: legalább két migráns körbevesz egy fiatalt, sarokba szorítják, földre lökik, és addig verik, míg az pénzt nem ad nekik. A esemény után levizelik, és arra kényszerítik, hogy közben tartsa nyitva a száját.

Egyiküket Laminnak hívják.

migrants urinate in swedish boy's mouth while robbing him after a beating

translation:

- Shut up.

- Horrible men.

- Mother fuckers.

- Let me piss on him.

- Why don't I get my money?

- [Begins to urinate] Open mouth, open mouth, open mouth.

[Laughing]

- Mom ...

- Go down. pic.twitter.com/5hZ8ApvRnC

— Roy (@Nexus6000000) December 16, 2019