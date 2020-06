Antifasisztán: földre teperték és fojtogatták a békés utcai prédikátort Csázban

A seattleben alakuló új országról, Csázról már pénteken írtunk.

Csáz a világ első olyan állama, melyet a Nyíl Társadalom alapján állítottak fel antifasiszta egyetemisták a nyugati parti város közepén, és egy hét alatt szembe mentek nagyjából minden elvükkel, a „no borders” jelszóból szögesdrót-beton kerítés, a „defund policeból” pedig automata fegyveres járőrök és határőrök.

A pénteki cikk óta több dolog is történt, például kimenekült a lakosság fele az államból – úgy tűnik mégis kell nekik az az amerikai állampolgárság -, valamint

tegnap bevezették az első adót is!

Ez azért nagy szó, mert az antifának egyébként két csoportja van: az egyik az anarchisták, akik semmilyen adót nem ismernek el, a másik meg a marxisták, akik szerint a magántulajdon önmagában erőszak és kizsákmányolás, úgyhogy egy adó bevezetése elég progresszív fejleménynek mondható.

Még két hét, és konzervatív állammá válnak.

A mai hír viszont a Twitter és a Sputnik News nyomán az, hogy sikerült már az államalapítás utáni első héten egy békés utcai prédikátort földre vinniük és ott fojtogatniuk azoknak, akik azért hoztak létre egy önálló államot, mert a rendőrök ugyanezt tették egy fekete férfival.

BREAKING: Group of Antifa holds down a street preacher as he screams ‘You’re choking me’ in Seattle Autonomous Zone pic.twitter.com/1ZfjHe9V3n

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) June 13, 2020