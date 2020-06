A tüntetők saját államot alapítottak Seattle-ben – két nap alatt megbukott

Szuverén marxi államot alapítottak antifasiszta tüntetők Chaz néven. A második napon kifogytak az élelemből, harmadik nap kimenekültek a hajléktalanok, hatodik nap már egymást jelentgették fel szexuális zaklatásért. És mivel eltörölték a rendőrséget, nincs ki foglalkozzon vele.

Hogyan alakult meg és hogyan vizsgázott első hetében a világ első Nyílt Társadalom alapú állama?

A nyugati parti Antifa a kommunizmussal kísérletezett, és ami kisült belőle, az talán felnyitja a marxista fiatalság szemét: bevezetés a tervgazdaság működésébe, gyakorlat.

Csáz

A marxista utópiát, az úgynevezett Capitol Hill Autonomous Zone-t (a továbbiakban az MTA földrajzi nevek államokra vonatkozó magyarítási szabályait figyelembe véve: Csáz) a Black Lives Matter-tüntetésen részt vevő antifasiszta és fekete tüntetők alakították ki Seattle belvárosában.

A tüntetők május 28-án vették be a belvárost, egész pontosan 6 blokkot és egy seattle-i közparkot, majd néhány heves, a rendőrséggel folytatott összecsapás után – melynek során utóbbiak bőven használtak könnygázt és vízágyút – a város polgármestere is behódolt az időközben általános civilizációs alapnormává váló meghunyászkodásnak, és 30 napra megtiltotta a városban a könnygáz használatát, valamint kivonta a rendőrséget a régióból:

az elpusztított, telegraffitizett belváros május 5-én az Antifáé lett a bent ragadt néhány ezer lakossal együtt.

Csáz méretei nagyjából megegyeznek a Vatikánéval.

A tüntetők néhány nap önfeledt ünneplés után elhatározták, hogy kialakítják a világ első olyan önálló államát, mely a Nyílt Társadalmon alapszik: június 8-án, vagyis hétfőn hivatalosan is megalakították országukat, és annak ellenére, hogy

korábban hevesen kampányoltak az amerikai alkotmány eltörlése mellett, az első dolguk a saját alkotmányuk megírása volt.

Amerikában az alkotmány szerepe jóval hangsúlyosabb, mint az európai demokráciákban: nagyjából olyan szerepe van, mint itthon a Szent Koronának, emiatt a demokrata szavazók egy radikális rétege egyenesen eltörölné azt.

Az autonóm régióban az „állami” szolgáltatások természetesen ingyenesek, valamint a víz, az áram és az élelmiszer is. A munka önkéntességi alapú.

Elsőként kialakították az élethez feltétlenül szükséges, egzisztenciális létesítményeket: egy baseballpályából relaxációs központ lett, egy kávéházból pedig „közösségi színpadot” alakítottak ki, ahol bárki felszólalhat.

A problémák

Az ingyenes élelmiszer már a második nap elfogyott, úgyhogy a csoport Subreddit-oldalán 48 órán belül megjelentek a „hozzatok kaját, lehetőleg vegánt” üzenetek, és az a groteszk helyzet alakult ki, hogy hazaküldték állampolgáraikat élelmiszerért.

Felkelést csinálnak >szuverén kommunista államot alapítanak >elfogy az összes kaja >elkezdenek éhezni >mindez két nap alatt.

Az ingyenes vízzel és árammal is az volt a baj, hogy az ugye értelemszerűen kívülről érkezett, és miután azért senki nem fizetett, a szolgáltató úgy döntött, hogy akkor ő ezt most lekapcsolná. Ez a veszély egyébként továbbra is fennáll, de egyelőre még csak a figyelmeztetéseket kapják.

Csáz mezőgazdasága

A tüntetők egyébként 5 nap alatt az összes korábbi elvükkel szembementek:

Az Antifa jelszava a „No Borders, Just People”, vagyis „Nincsenek határok, csak emberek”, a helyzet viszont az, hogy a harmadik nap már fizikai határokat kellett állítaniuk fegyveres őrséggel.

fegyveres őrséggel. A másik dolog is ehhez kapcsolódik: ugyan az elmúlt években mást sem csináltak, csak a fegyvertartás ellen tiltakoztak, a határőrségüket automata fegyverekkel látták el.

Élesen kritizálták Donald Trump migrációs politikáját, ehhez képest a határzár életbe lépése után rögtön leállították a migrációt, új lakókat már nincs kapacitásuk bevenni.

Elméletileg „szervezett anarchiában” élnek, ám a valóságban egy helyi fekete banda már az első nap átvette a vezetést a városban: fegyveresen járják a várost, és gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak: az egyébként erőteljesen baloldali érzelmű helyi rendőrség szerint nőket erőszakolnak és embereket kínoznak odabent, de ugye ők onnan ki vannak tiltva.

Ennyit a fegyvertartás és a határok eltörléséről: a „határőrök”.

Biztosak vagyunk benne, hogy nem utoljára hallunk Csázról, de egyelőre zárjuk le annyival, hogy a város polgármestere a saját rendőrségét a Twitteren próbálta cáfolni, mert az autonóm régió szerinte csak egy ártatlan, békés közösségi kísérlet.

Ehhez képest akkor, amikor odalátogatott, kommandós különosztag kísérte őt be, mintha csak Clinton látogatott volna Bengáziba.