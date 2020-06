Rasszista lenne? Lenácizták a németek ellen harcoló Churchillt a Városligetben

A nácik ellen hadba szálló Winston Churchill szobrát már nemcsak Londonban, hanem Budapesten, a Városligetben is megrongálták. Merthogy rasszistának kiáltották ki. Tényleg? Aki Hitler ellen harcolt, rasszista lenne?

Az amerikai George Floyd meggyilkolása miatti erőszakhullám az Egyesült Államokból átterjedt már Európába. Sőt, első szomorú hírnöke Magyarországra is elérkezett. Mint az index.hu beszámolt róla, „nazi” szóval és a „Black Lives Matter” kifejezés rövidítésével csúfították el a szobrot. A „nazi” a német náci szó magyarosított változata, a BLM pedig azé a mozgalomé, amely felhatalmazást érez magában arra, hogy eldöntse, melyek szerintük az elnyomás jelképei. Ennek alapján

a Black Lives Matter mozgalom aktivistái önkényesen ledöntik és megrongálják ezeket a köztéri szobrokat.

A szobordöntési és eltávolítási hullám léptékét mutatja, hogy a „Topple The Racist”, vagyis „döntsd le a rasszistákat” kampány már több tucat köztéri szobor eltávolítását követeli, ezek között régi uralkodók (II. Károly és II. Jakab), Oliver Cromwell, a spanyol Armadát legyőző reneszánsz hadvezér és kalandor, Sir Francis Drake, az Ausztráliát felfedező Cook kapitány, Robert Peel egykori tory miniszterelnök, valamint számtalan más régi politikus, üzletember és hadvezér is szerepel. És rajta van a listán az ország egyik leghíresebb szimbóluma, a Trafalgar téri Nelson-oszlop is.

Londonban a tüntetők Winston Churchill és Mahatma Gandhi szobrait is megrongálták, mivel az életük során mindketten tettek rasszista kijelentéseket. A londonihoz hasonlóan járt most a budapesti Churchill-szobor is.