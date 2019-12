Drasztikusan csökken a hagyományos angol kocsmák száma

Az Egyesült Királyság 2001 óta kocsmái egynegyedét elvesztette. A bezárási hullámot többek között a magas adókkal és a dohányzási tilalommal hozzák összefüggésbe, de egyre többen nem bírták a versenyt a kiskereskedelmi egységekkel.

Az M1 híradó cikke szerint helyettük létrejöttek új típusú kocsmák (mini pubok és közösségi helyek) amelyek kezdenek trendivé válni. Míg a nagyobb, tradicionális létesítmények nyomás alá kerültek, addig az új típusok felvirágoztak.

Az új trend egyik képviselője a The Long Pond nevű hely, amely egy egykori vízvezeték-szerelő-üzletben található, ami gyakorlatilag csak egy szoba egy táblával, amelyre az italok listáját írják fel. A hely tulajdonosának elsődleges célja az volt, hogy jó sörök kerüljenek a kocsmába, ezért direkt nem forgalmaz nagy márkákat. A hely titka, hogy a pub mögött lévő hűvös – 12 fokos – helységben tárolt hordókból, a gravitáció segítségével mérik ki a korsókat, pumpákat vagy sörcsapot nem alkalmaznak hozzá. A sör megfelelő tárolása természetesen hatással van az ízére is.

A barátságos, közvetlen légkört több dolog is biztosítja. Nincsenek játékgépek, sem televízió és okostelefont sem lehet használni. A mini pubokat az is megkülönbözteti versenytársaitól, hogy személyes szolgáltatást nyújtanak, ismerik vendégeiket.

A mini pubok mellett egy másik sikertörténet a közösségi tulajdonban lévő kocsmák térnyerése. Amikor egyes falusi italozókat – amelyek néha évszázadok óta működnek – a bezárás fenyegeti, a helyiek gyűjtést szerveznek, és a pénzből megvásárolják. Nekik az a fontos, hogy ne hagyják veszni a brit kocsmakultúra szempontjából fontos helyeket. Ezek a kocsmák előtérbe helyezik a közösséget, nem csak alkoholt mérnek, hanem olyan közösségi szolgáltatásokat is nyújtanak, mint a jóga, de találkozóhelyként szolgálnak időseknek és fiatal anyukáknak is. Az első közösségi kocsmát három évtizede alapították, azóta virágzó üzleti modellé nőtte ki magát az ágazat. Az ilyen kocsmák sikere átütő, szinte mindegyik nyereségesen működik. Van néhány, amely visszakerült magántulajdonba, de végeredményben ez is a hely megmentését jelenti.

A minikocsmák száma már most meghaladja az 500-at, a közösségiből pedig 100 működik és a számuk folyamatosan nő, vagyis a brit kocsmakultúrát nem kell még temetni. A nagy átalakulás azzal jár, hogy új formákban és kisebb méretben működnek tovább. Az Egyesült Királyságban március végén 39135 kocsmát tartottak nyilván, ami 320-al több, mint egy éve. Ezzel véget ért egy kilenc éve tartó csökkenő tendencia, mivel 2010 óta, évente 732 kocsma húzta le a rolót.