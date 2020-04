Beteg dolog: a koronavírusról nevezte el a gyerekeit

A Corona és a Covid nevet kapta egy újszülött ikerpár.

Egy indiai házaspár Corona és Covid névre keresztelte el a március 26-án született ikreit – írja a Hindustrain Timesra hivatkozva a Ripost.hu.

Az India Cshattíszgarh nevű tartományában élő pár szerint az újszülött gyermekeik neve sokakban ellenérzést válthat ki, de számukra örökre a dicsőséget fogja szimbolizálni, ugyanis ezekben a nehéz időkben is egészségesen jöttek világra a kicsik. A férj szerint valóságos csoda, hogy a kijárási korlátozások, és az egyébként sem túl jó állapotban lévő indiai egészségügyi rendszer leterheltségének ellenére a felesége sikeresen eljutott egy kórházba és szakemberek felügyelete mellett adott életet az ikreiknek.

„A kórházba szállításom több nehézségbe ütközött, ezért én és a férjem is szerettük volna emlékezetessé tenni ezt a napot. A vírus valóban veszélyes, de ez az egész járvány arra késztette az embereket, hogy jobban összpontosítsanak a higiéniára, a fertőtlenítés fontosságára, és más jó szokásokat is felvettek miatta. Ezért gondolkodtunk ezekben a nevekben, aztán a kórház személyzete is elkezdte őket Coronának és Covidnak hívni, így végül úgy döntöttünk, hogy a koronavírus-járvány után nevezzük el őket” – fogalmazott a helyi sajtónak az újdonsült édesanya, aki azért sem aggódik a névválasztáson, mert elképzelhetőnek tartja, hogy a férjével majd a jövőben megváltoztatják döntésüket.