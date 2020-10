Nemváltoztatásra biztatják a gyerekeket a svéd orvosok

2020.10.26. 08:00

Bár a svédek tisztában vannak azzal, hogy komoly pszichés problémákkal jár, továbbra is szorgalmazzák a fiatalok körében a nemváltó műtétet. De a genderpropaganda nem kamaszkorban kezdődik: már az bölcsődében szitokszó az anya és apa megnevezés, kisautóval vagy babával játszani pedig egyenesen elfogadhatatlan. Arról meg ne is beszéljünk, hogy egy gyereknek anyja és apja van (hogy merészelünk ilyet gondolni?!), a névlegesen nemtelen szülők nemi aránya akármilyen lehet, sőt, mit is gondolunk, miért csak kettő lehetne belőlük?