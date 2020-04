Hogyan lehet három kattintással megcáfolni Cseh Katalin átlagos propagandaposztját laikusként is? Megmutatjuk!

Vajon álhír, vagy igaz, hogy a Fidesz az akadálya az egységes európai fellépésnek? Tényleg Trócsányi és Szájer miatt halunk mind ki??

Sok EP-képviselő használja ki Magyarországon, hogy az átlagos magyar szavazó

nem igazán ért az európai politikához, nem ismeri ki magát a brüsszeli intrikák útvesztőiben, és igazából úgy en bloc nem nagyon érdekli az Európai Parlament, nem követi nyomon a történéseket.

Ennek megfelelően, valamint felvértezve a „messziről jött ember azt mond, amit akar” előnyével, gyakran osztanak meg említett EP-képviselők meredekebbnél meredekebb állításokat képviselőtársaik állítólagos viselt dolgairól.

Ennek a műfajnak koronázatlan királynője egyébként Cseh Katka, a Momentum képviselőnője, aki szebbnél szebb gyöngyszemekkel ajándékozza meg nap mint nap az ilyesmit falat kenyérként igénylő Momentumos fantáborát, hadd gyűlölködjenek kicsit megint az „inkonpetens” (sic) és „gonosz”, röviden: „az emberiséget szívből gyűlölő” fideszes képviselőkön.

Emiatt is ajánlom figyelmébe kedves olvasóinknak, hogy az Európai Parlament történései jól dokumentáltak, néhány nap csúszással magyar nyelen is elérhetőek, és a viták még hónapok elteltével is visszanézhetőek videós formátumban, szintén magyarul!

Nézzünk meg egy konkrét példát! A Fidesz az akadálya az egységes európai fellépésnek?

A poszt április 17-én, tehát a cikk írásának pillanatában „tegnap” született, így szól:

Van rajta 1,7 ezer lájk, 1,4 ezer megosztás, ez jobb napokon akár azt is jelentheti, hogy elért 100 ezer embert is. Tehát az biztosan kijelenthető: a műfaj igencsak jövedelmező (még úgy is, hogy tudjuk, hogy jelentős summákat fizet a Facebooknak a Momentum a hirdetésekért).

Nos, a lépések a következőek:

Lépjünk fel az Európai Parlament honlapjára, vagy ha nem tudjuk a honlap címét, üssük be google-be, hogy „Európai Parlament”, és ki fogja dobni. Mivel az ilyen döntések, szavazások mindig a plenáris üléseken dőlnek el, ennek megfelelően rákattintunk a menüsorban a „Plenáris Ülés” lehetőségre Görgessünk le a jelentésekig, és értelemszerűen válasszuk ki a megfelelő dátummal (esetünkben április 17.) megjelent jelentést a szavazásról (sajnos a jelentés címe angol nyelvű „Results of roll call votes”).

Itt kapunk egy sima Word-fájlt, amiben az összes aznapi szavazás címe, témája, és az összes képviselő összes szavazata ellenőrizhető.

Ebben a fájlban egyértelműen látszik minden egyes EP-képviselő szavazata minden aznapi szavazáson.

A Word-fájl szerint aznap egyébként aznap

10 szavazást tartottak ,

, ebből a tízből mindegyik a koronavírussal volt összefüggésben ,

, szinte minden pont az erőforrások átcsoportosításáról szólt, és

mindössze egyetlen egyet, az utolsót nem szavazták meg a fideszes képviselők ,

egyetlen egyet, , de azt rajtuk kívül még 170 másik képviselő sem tette meg.

Nos, vajon miért nem szavazták meg? Tényleg ennyire utálják az emberiséget, és szeretnék, hogy egész Európa csődbe menjen és kihaljon a koronavírusban? Nos, ehhez ki kell derítenünk, hogy mi a pontos megszövegezése a javaslatnak.

+1 A szavazás tetején ott van a javaslat kódja (RC-B9-0143/2020), ezt a kódot beütjük Google-be, vagy a Plenáris ülés honlapján a keresőbe, és már ki is jön a konkrét szövegezés magyar nyelven: „KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY”

Máris megtudtuk, hogy a kilenc elfogadott konkrét javaslat mellett ez tulajdonképpen csak egy állásfoglalás, vagyis annak el nem fogadása tulajdonképpen nem oszt nem szoroz, de még az sem biztos, hogy a koronavírusról szól.

Ha elolvassuk a szövegét kiderül, hogy valójában miért nem szavazták meg.

Ezért:

felszólít a genfi egyezmény és az európai menedékjog teljes körű tiszteletben tartására; rámutat, hogy rendelkezéseket kell hozni az új menedékkérők megfelelő egészségügyi körülmények közötti és orvosi támogatással kísért befogadására, és ezért mély aggodalmát fejezi ki a görög szigetekre érkező, valamint a fogadóállomásokon és idegenrendészeti fogdákban tartózkodó menekültek és menedékkérők helyzete miatt

Nos, ezt nem fogadta el a Fidesz.

És ez tulajdonképpen köszönőviszonyban sincs Cseh Katalin állításával, de mivel senki nem néz ilyesminek utána, nagy biztonsággal állíthat ilyen marhaságokat lájkok és megosztások reményében.

A kérdés már csak az, hogy vajon ezzel nem meríti-e ki az álhírterjesztés fogalmát?