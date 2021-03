Ha a vírus tartós rondaságot okozna, otthon maradnátok?

A vírus miatt egy nagy társasjáték résztvevői lettünk, ahol csak úgy győzhetünk, ha néha mások érdekeit magunk elé helyezzük, ez pedig látványosan nem megy a többségnek, de ez nem meglepő. Minden kornak megvan a maga lelki betegsége, a XXI. században ez a nárcizmus, a járvány pedig csak erősített a tüneteken.

Az első két hétben a többség felfogta, hogy milyen fontos betartani a szabályokat, de senki nem gondolta, hogy ilyen hosszan elnyúlik ez a helyzet, pláne nem azt, hogy rosszabb lesz. Most, egy év után egy dologban sikerült sokaknak óriásit fejlődni: ez pedig az önigazolás. „Itt a jó idő, a friss levegőre mindenkinek szüksége van, nem? Akkor leszek beteg, ha bent maradok! A gyerekemtől csak nem veszem el az élményt, hogy találkozzon a barátaival! Nekem évente háromszor utaznom kell, különben megőrülök!” – a kifogások sora végtelen. A kisember a közparkokban tömörül, az instacelebek Mexikóban nyaralnak, de a legismertebb utazós facebook csoport, az Utazómajmok is tele van ajánlással: Zanzibáron nagyon jó az idő, Dominikán sem ellenőrzik a maszkhasználatot, a Maldív-szigeteken sem kell karanténba érkezni és persze tippek ezrei, hogyan lehet teszt és karantén nélkül haza érni a luxus országokból.

Tele a kórház haldokló betegekkel, egyre több kisgyerek kerül intenzív osztályra, rekordot dönt a halálozás, a kórházi dolgozók pedig már nem győznek könyörögni, hogy mindenki tartsa be a szabályokat. De az egészségnél úgy tűnik van, ami fontosabb: az instagram posztok. A tökéletes fényekben, virágzó cseresznyefák mellett pózolás, ehhez persze nem illik a maszk, meg különben is, senkin nincs, akkor „miért pont én vegyek fel”, vidéken meg úgyis jó a levegő, nem igaz? A halhatatlanság illúziója egyre többeket kerít hatalmába, a lélegeztetőgépek látványa pedig nem elég elrettentő. Úgy tűnik, többre van szükség, valami olyasmire, ami elérné a mai ember ingerküszöbét. Több kutatás hozta már az eredményt: ha választani lehet, az emberek inkább veszítenének tíz évet az életükből, mintsem, hogy elhízzanak. Esetleg kiderülhetne a koronavírusról, hogy maradandóan megcsúnyul vagy elhízik az, aki beteg lesz. Olyan fegyelem lenne az egész világon, hogy még az oltástagadók is beoltatnák magukat. De szembe kell néznünk az igazsággal: a koronavírus legrosszabb kimenetele a halál. Ez pedig, ha körülnézünk a közparkokban, tereken, rakpartokon és kirándulóhelyeken: nagyon úgy tűnik, hogy nem elég.

Borítókép forrása: Ripost, Körmendi Gábor