Baloldali celebek és az elfogadás kultúrája

Nagy Zsolt, aki a TASZ kampányarca lett, nagyon fontosnak tartja az elfogadást, szerinte az emberek azért cigányoznak, sorosoznak vagy migránsoznak, mert félnek az ismeretlentől. Sokszor érez a szívében gyűlöletet, de igyekszik megkeresni az okát.

Osvárt Andrea külföldön dolgozik, ezért úgy érzi, nem kell félnie, ha hozzászól a magyar közélethez. Most a 99 mozgalom tagjaként kampányol Karácsony Gergőnek, el is mondta, hogy szerinte Budapest közlekedése kiváló.

Lilu pedig nem tudja eldönteni, mit gondoljon a gyermekvédelmi törvényt elfogadókról: szerinte, akik a törvény mellett szavaztak, azok vagy gonoszak vagy ostobák vagy korlátoltak vagy aljasok. Ahogy mindig, most is kiállt a gyerekekért, ezért kirakott egy fekete hátterű Instagram story-t.

Mit is jelent elfogadónak lenni? Ma már elég nehéz meghatározni, annyira elhasználódott a szó pár év alatt.

Saját magamat annak tartom, elfogadom azt is, ami nem tetszik. Elfogadom. De nem kérek belőle. Vannak értékek, amikben hiszek és amit közvetítek. Ezeket is el lehet fogadni, ha pedig másoknak nem tetszik, elég lenne, ha ők sem kérnének belőle. De nekik ez nem elég, jönnek a stigmák: elnyomó, kirekesztő, náci. Tőlük kapom, akik „elfogadóak„.

Ebből is látszik, hogy az elfogadás csak egy póz ezeknek az embereknek, ezért nem is érdekli őket, mikor mennyire mondanak ellent maguknak. A póz nem belülről jön, nem természetes, hanem felvett – tehát bármikor le is lehet venni.

Megjelentek a tényezők a közéletben, akik fennhangon hirdetik a morális igazságokat. Csak arra nem szabad rákérdezni, hogy ők éppen mitől lettek tényezők. Az ő pózuk az, hogy ők most tényezők.

Az ellenzéki politikusok oldalán pedig végeérhetetlenül sorolhatnánk a példákat a pózokról: A nemzetközi ember, aki nem tud angolul. A milliókat kereső ellenzéki politikus, aki kisembernek hazudja magát. Az ember, aki az igazságról papol, pedig a legőszintébb pillanata az volt, amikor bevallotta, hogy hazudott. Dobrev Klára meg Gyurcsány felesége.

A pózoló emberben nem lehet megbízni. Egy póz ugyan lehet csábító, megnyerő, elhitetheti bárkivel, hogy megbízhatunk benne, hogy nem akar rosszat. A válságot viszont nem éli túl: olyankor ugyanis mindenki a valódi arcát mutatja.

Meg kell tanulnunk kételkedni és nem hinni a pózoknak. A tét nagy, de az idő segít ebben: hosszú időn át ugyanis nem lehet pózolni. Az idő a legjobb szövetségesünk.

Fotók: FixTv Youtube, Facebook