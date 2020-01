Vége a klímabohóckodásnak

A közel háromórás miniszterelnöki sajtóértekezlet egyik legnagyobb tanulsága, hogy bebizonyosodott: lehet üres, semmire sem kötelezhető locsogások nélkül is beszélni a klímavédelemről.

Kétségtelen, eredetileg másról akartam írni.

Ugyanis arról terveztem, hogy miket kérdeztek az ellenzéki médiumok dolgozói. Tavaly a legmulatságosabb pillanatokat emlékeim szerint azok jelentették a miniszterelnöki sajtóértekezleten, amikor néhány, a saját számítógépe előtt, szerkesztőségi magányában oly bátor ellenzéki alkalmazott szája kiszáradt, amikor rá került a sor, hogy kérdezze a miniszterelnököt. Kérdezték – így. Kiszáradt szájjal, nagyokat nyelve, olykor dadogva – egyszóval megmosolyogtatóan izgultak. Természetesen a jelenet komikumát nem az adta, hogy egy ember fél nyilvánosan megszólalni. Nem tartozik a legfontosabb emberi erények közé, hogy hogyan beszél valaki sok ember előtt. A komikum a mutatni kívánt szerep és a valóság szánni való ellentétéből adódott. Ellentét a leírt ellenzéki szövegek nagyszájú pökhendisége, agresszivitása és az alkotó kínosan erőtlen személyisége között.

Idén is volt ilyen, persze hogy volt, például az ellenzéki kereskedelmi tévéhíradóban dolgozó riporter volt képtelen alanyt és állítmányt megfelelően egyeztetni, nem beszélve arról, hogy annyira izgult, hogy nem tudta fejből elmondani rendkívül-borzalmasan- hihetetlenül keménynek szánt mondatait. Pedig ez azért sejthetően hozzátartozik a munkaköréhez. (Nagyjából azt próbálta megkérdezni, hogy miért nem lehet kérdezni a miniszterelnöktől – miközben éppen kérdezett a miniszterelnöktől.)

De ezúttal a klímaügy érdekesebb volt az ellenzéki újságírók zavarodottságánál. Ugyanis rögtön felmerül egy kérdés: hogy fogják tudni folytatni a klímahisztériát a magyar ellenzéki politikusok, ezután? Hogyan fog tudni előjönni a semmilyen intézkedést nem jelentő klímavészhelyzettel a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legkétbalkezesebb politikusa, Karácsony Gergely? Hogy fogja tudni például a Momentum folytatni klímabohóckodását? Orbán Viktor valódi klímastratégiája után majd Fekete-Győr András megint elmondja, hogy környezetvédelmi okokból csomagoljuk a karácsonyi ajándékokat újságpapírba?

Igen, ezen gondolkodtam. Hogy lehet folytatni a teljesen üres, semmilyen konkrétumot vagy tényleges gondolatot nem tartalmazó klíma-jajveszékelést Magyarországon?

Orbán Viktor miniszterelnök elég világosan fogalmazott. Igen, van gond, van feladat is, igen, kell tenni a klímavédelemért. Meg kell fogalmazni elvi sarokpontokat. Igen, fizessenek a klímaszennyezők – a gazdag országok és a multinacionális cégek. Azaz, a legnagyobb szennyezők. Igen, a kohéziós alapokat nem szabad csökkenteni a klíma jelszavával, mert ez a szegényebb országokat büntetné. Igen, atomenergia nélkül nincs klímavédelem. Igen, meg kell akadályozni, hogy a klímavédelmi átállás miatt drágábbak legyenek az élelmiszerek. És vannak gyakorlati sarokpontok is – egy cselekvési terv. Nem, nem ajándékcsomagolás Magyar Hangba, nem. Jó, az sem rossz, legalábbis ideológiailag mindenképpen jó ötlet. De ennél lehet egy picit konkrétabban is. Csak két példa: 2030-ra (az csak tíz év! Tíz év – emlékezzünk vissza, milyen közelinek tűnik visszafelé 2010) karbonsemlegessé fogja tenni Magyarország a villamos energia 90 százalékát. Két év múlva pedig csak elektromos buszok közlekedhetnek majd. 2022-ben.

Hát igen, a konkrétumok.

Pedig mennyivel könnyebbnek tűnik elérzékenyülve hüppögni, hogy Greeeeeta! Ő tényleg a balliberálisok csodája. Semmi konkrétum, csak a semmire sem kötelező jajgatás. És nem baj, ha bemagolt a szöveg, ha a gesztusok rosszul begyakoroltan hamisak.

És mennyire kapóra jön az életkor mögé bújni. A betegség mögé bújni. Egyrészt neki lehet nyugodtan szidalmazni mondjuk az amerikai elnököt, de a viszontválaszt nem tűrjük, hiszen egy gyerekről van szó, egy betegről van szó, jaj! A gyerek viselkedhet úgy, ahogy akar, a mondatait egy tanult, okos ember szavaiként kell innunk, elfogadnunk, szónoklatai közben vigyázzban állva szalutálnunk, de reakció, az aztán nem jöhet, mert mégiscsak egy gyerek. Milyen ravasz taktika! Átlátszó is, nevetséges is, de a píszíterror világában nagyon könnyen alkalmazható. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy a 16 éves svéd aktivistának és családjának milyen jó üzlet ez az egész cirkusz.

És a többi hazugság. Óh, milyen komoly klímavédelmi intézkedés, hogy a hollywoodi Golden Globe-díjátadón csak vega ételek voltak. Milyen megható! Nem vagyok természetesen szakmérnök vagy biológus, de az az érzésem, hogy nem borítja fel a Föld egyensúlyát, ha Brad Pitt csirkét eszik és nem babot. Az pedig egyenesen szívbe markoló, hogy a gyönyörű, nagy vörös szőnyeget, amin esetleg maga a (sajnálatosan még nem környezetkímélő) parfümöt reklámozó Julia Roberts lépked, újrahasznosítják. Talán ebből lesz a 2021-es vörös szőnyeg! Mennyivel környezetbarátabb, mintha eltennék egyszerűen az idei szőnyeget és jövőre újból kitennék!

De hát igen. Van egy valós probléma, azt a téma nélkül maradt balliberális világ megpróbálja megszerezni magának, de nincsenek valódi válaszaik, ezért agresszív álmegoldásokkal terrorizálják az embereket. Semmit nem lehet majd rajtuk számonkérni, hiszen valódi állításaik sincsenek (azonkívül, hogy jajajajajajajaj), megoldásaik még kevésbé és persze felelősségük sincs.

Magyarországon Karácsony Gergely és a Momentum próbálkozik ugyanezzel. Karácsony, akivel megesett az a szégyen, hogy környezetvédő biciklisnek mutatta magát, de aztán a Ripost lefényképezte, hogy titokban sofőr hozza-viszi autóval. Vagy Cseh „Katka” a Momentumból. Telehányni a Facebookot, hogy környezetvédelem, klíma, globális, meleg, jaj, Greta és a többi, ezért kizárólag a vonat, majd aztán visszalopózni repülővel. Mennyire tipikus. Cseh „Katka” egyik legviccesebb környezetvédelmi teljesítményét az ATV-ben nyújtotta, amikor a Horn Gyula-világ két politikusa, Lendvai Ildikó és Kuncze Gábor is enyhén szólva okosabbnak tűnt nála, amint a klímáról bölcselkedett. Sőt, mintha szégyellték is volna magukat ennyi csacsiságot látva, hallva. Néhány nappal szenteste előtt olyan eredeti gondolatot fogalmazott meg „Katka”, hogy az ajándékoknál fontosabb a szeretet, de nem érte be Coelhóval, gretásítani is kellett „mondanivalóját”: mindez környezetvédelmi szempontból is fontos, ezért nem kell karácsonyi ajándékot venni.

Na, ennek vetett most véget Orbán Viktor.

A klímarongálók fizessék meg a klímarombolás árát, mi pedig itt, Magyarországon cselekedjünk. Ne locsogjunk a levegőbe, ne a henteseket verjük össze (mint azt teszik Macron Franciaországában a vega környezetvédő bozótharcosok), ne a hollywoodi sztárszőnyeget komposztáljuk, hanem cselekedjünk. A magyar miniszterelnök meg is mondta, hogy mikor és hogyan.

A csütörtöki sajtóértekezlet után különösen szórakoztató lesz, ha mondjuk Donáth Anna majd fákat kezd el ölelgetni. Már várjuk. Ki mihez ért.