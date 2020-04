Orbán Viktor hibái

A miniszterelnök kiváló politikus, azonban közel sem hibátlan.

Hiszen hogy lehetne tökéletes az a vezető, aki 10 év alatt sem tudta kiépíteni országában a diktatúrát?!

Gyurcsány Ferenc:

Azért küzdünk, hogy hazánk maradjon demokratikus, szabad, jogállam. Nem lehet éppen ezeket elvenni bármilyen más harc ürügyén.

Orbán Viktor:

Azt a mondatot fontosnak tartom, ami itt elhangzott és ami úgy hangzik, hogy most Önök az ellenzék soraiban azért harcolnak, hogy Magyarország maradjon működő, demokratikus, jogállam. A maradjon szóra szeretném felhívni a figyelmüket. Eddig azt hallottam itt már nem tudom hány év óta, hogy nem működő, nem demokratikus és nem jogállam. Most látom, hogy azért harcolnak, hogy maradjon működő, demokratikus jogállam.

(Parlament, 2020.03.23.)

Már maga a 2010-es kétharmados Fidesz győzelem sokak szemében az autokrácia kiépítésének első lépésének számított, mondván hogyan lehetséges egy országban, hogy a választók kétharmada egy pártszövetségre szavaz.

Aztán a kormány megalakulását követően beindult a liberális úthenger. Az Orbán kabinet legfőbb kritikusai az európai politikában leledztek. Biztosan mindannyian emlékszünk még Daniel Cohn-Bendit indulatos európai parlamenti fröcsögéseire, vagy Viviane Reding szúrós tekintetére, esetleg a Tavares-jelentésre. Na, ezen politikusok már sehol nincsenek, Orbán Viktor pedig még mindig Magyarország miniszterelnöke.

Az Európai Unió politikusaival egyidőben folyamatosan támadta a magyar kormányt a nyugati sajtó is. Egy-egy ügy kapcsán borítékolható volt The Washington Post vagy The New York Times címlap, lejárató riportok a CNN-en vagy valamelyik német, osztrák csatornán.

Telt-múlt az idő. Cohn-Bendit hisztériáját Guy Verhofstadt folytatta, Viviane Reding Cecilia Wikströmmé vedlett, a Tavares-jelentésből pedig Sargentini-jelentés lett. A lényeg azonban semmiben nem változott. A liberális mantra mindig ugyanaz volt: Orbán Viktor diktatúrát épít.

Aztán elérkezett a koronavírus-járvány. Az epidémiával minden ország rendkívüli intézkedésekkel küzd. Ilyen Magyarországon a veszélyhelyzet és betegség elleni védekezés miatt megalkotott koronavírus törvény.

A jogszabályt tervezeti szakaszában minden magyar parlamenti párt támogatta. Mindegyik! Még Gyurcsányék is! Aztán történt valami és a védekezésről szóló tervezetből diktátor-törvény lett.

Ezt a “diktátor” narratívát aztán átvette az egész világ. Az előbb már említett The Washington Post azzal a címmel közölt cikket, hogy “a koronavírus megöli az magyar demokráciát”. Természetesen a sorból nem maradhatott ki a New York Times sem, akik szerint a bővített jogkörök be nem látható politikai felhatalmazást adnak a kormánynak. Ezeken kívül volt Spiegel cikk „Orbán Európa szégyene” címmel és még felsorolhatnék számtalan külföldi lapot hasonló tematikával.

A sajtó mellett a sorból nem maradhattak ki a politikusok sem. Bernie Sanders amerikai demokrata elnökjelölt-aspiráns a Twitteren kelt ki Orbán Viktor miatt.

A történelem során a tekintélyelvű vezetők mindig kihasználták a válságokat, hogy korlátlan hatalommal ruházzák fel magukat. Orbán Viktor a legutóbbi példa erre. A mostani helyzetben fontosabb kiállni a demokráciáért és a jogállamiságért, mint valaha.

Majd több európai uniós ország is aggodalmát fejezte ki a koronavírus törvény miatt. Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, valamint Svédország közös nyilatkozatában jelezte, hogy nagyon féltik a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat. Illetve már most felszólították az Európai Unió általános ügyekért felelős tanácsát, hogy szükség esetén tűzze fel a kérdést napirendjére. Persze! Ez a legfontosabb a járvány közepén.

Végül befutott az Európai Néppárt is. A Fidesz tagsága jelen pillanatban fel van függesztve a Néppárton belül, de 13 tagpárt elnöke – most már tényleg igaziból komolyan – kijelentette: ezzel a törvénnyel meggyőződtek róla (!) Orbán Viktor pártja nem maradhat a szövetség része.

Nyilvánvalóan ezen szereplők közül – beleértve az újságírókat, politikusokat – senki nem olvasta el a törvényt. Ha ezt megtették volna, akkor nem mondanának ekkora hülyeségeket. Vagy lehetséges, hogy csupán arról a 10 éves reflexről van szó, ami Orbán Viktor és kormánya ellen működik minden esetben? Ja, hogy a magyar miniszterelnök nem tehet olyat, ami tetszene ezeknek az embereknek?! Aha, akkor kár a gőzért! Viszont micsoda szerencse, hogy Magyarországon a magyar emberek döntik el a választásokat és nem európai libsik.

Jogállamiság, emberi jogok, demokrácia, sajtószabadság, európai értékek – olyan nehezen megfogható fogalmak, amelyek hiányával, megsértésével bármilyen országot lehet vádolni és megsemmisíteni. Csak közösen, sokan és hangosan kell csinálni. Magyarországgal szemben egy évtizede ez történik. Hazánk a mai napig demokratikus jogállam. Lehet ennek az ellenkezőjét állítani csak az nem igaz.

A végén visszatérve Orbán Viktorra. A magyar miniszterelnök politikai karrierjének kezdetén a totalitárius rendszer legnagyobb ellensége volt. Orbánt diktatúra kiépítésével vádolni nemcsak hazug, de ízléstelen is.