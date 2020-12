Orbán GPS-el követi, hogy merre mész

Végre itt az oltóanyag. Először Debrecenbe, majd Nyíregyházára is megérkeztek a koronavírus elleni vakcinák – de nem mindenki boldog.

Van egy réteg, aki csak fújja magáét és a semmire alapozva kételkedik.

A többség normális, de a kisebbség hangos. Mindig a kisebbség hangos. Bár, most legalább nem állítja magáról, hogy ő a többség, mint a bolsevikok esetében.

„Most mondták a híradóban – Hír TV, 3 órás híradó -, hogy minden vakcinát nyomon tudnak követni gps segítségével. Tehát akkor van benne valami más is, nem csak lötyi.” Ez a kedvenc pánikkommentem a RendSzerváltók csoportból. (169 lájk, 212 hozzászólás.) Mire: „Kétségem nem fér hozzá” (F. Dóra)

És ezt a hatalmas titkot rábízták egy semmitmondó hírbeolvasóra, aki véletlenül kikotyogta. Micsoda elővigyázatlanság!

Megjegyzem, ez az osztogatnak vagy fosztogatnak este. A szállítmányt követik gps-el, ami érthető. Valószínű, minden szállítmány nyomkövetővel van ellátva, mert nem lenne jó, ha idegen kezekbe kerülne. Amúgy egy-egy ampulla több ember adagját tartalmazza. Oltás előtt sós oldatot adnak hozzá és kb. egy hétig alkalmazható. Tehát Ildikó Molnár szerint kb. 8 ember kap egyforma kódot, akik ezentúl, csak egyfelé mozoghatnak, hogy lehessen őket követni? Vagy megkérdezik politikai irányultságukat, hogy egy csapatba csak DK-s vagy Mszp-s vagy Fidesz-szavazók kerüljenek? Ez nevetséges!

Vajon 1919-ben mit adtak volna azért, hogy legyen vakcina a spanyolnátha ellen?

De ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy már ezeket a hülyéket is nyomon lehet követni a facebook segítségével.

Ha rendelsz netről valamit – 30 méteres szúnyogháló tekercset -, akkor van egy kód, amit e-mailben kapsz, ingyen. És ha azt beírod, a nem tudom hová, akkor mutatja a GPS, hogy merre kóvályog a futár. Én még sosem néztem meg, mert nem érdekelt, hát majd felhív telefonon, ha itt van, de ettől függetlenül még ez is GPS követős. Tehát, hogy most egy oltás szállítmány is GPS követős, az teljesen normális dolog 2020-ban.

„Adnak hozzá oltási könyvet, amit bárhol, bármikor kérhetnek. Akkor csak meg leszünk jelölve?”

Oltási könyvet mindig adnak az oltáshoz, ha nincs meg a régi. A szomszéd kutyájának is van oltási könyve! Mégsem tiltakozott, pedig nagyon okos! Pacsit is ad.

Mintha az emberi lélek követelné, hogy elnyomják. Ha nincs, aki megfigyeli, akkor kitalál megfigyelőt. Mert neki igénye van arra, hogy üldözött legyen. Ugyanis, ha üldözik, megfigyelik, akkor egyrészt, áldozat, másrészt fontos és hős. Ha nincs, aki megfigyeli, akkor boldogtalan.

Már értem a sok babonát. Most nem a lidércek figyelnek, hanem az 5G.

És a babonás tömeget az ellenzéki sajtó rendesen hergeli is. „Lassan jön a vakcina, de még nem tudjuk, hogyan oltaná be a kormány a magyarokat. (…) Nyilvános oltási terv híján fogalmunk sincs, milyen rendszerben szervezné a kormány a koronavírus elleni oltási kampányt. (444.hu,)

Ezekkel a titkos tudásokkal kapcsolatban engem mindig az nyűgözött le, hogy ha egy bemutatásra kerülő film részletét töltik fel valahová, azonnal leszedik, egyes zenekaroknak nem lehet megtalálni az official klipjeit a youtubon, de bezzeg a háttérhatalmak ármánykodásai fent vannak simán.

„Vajon hány ember fog meghalni a vakcinától? És akkor már biztos lesz a siker ahhoz, hogy meglegyen a halott létszám, a tervezett 70_80% os kipusztuláshoz. Mert ugye ennyi embert akarnak kipusztítani! Így nem kell azon gondolkodni azoknak, akik ezt így tervezték, mert így teljes lesz a rohadékoknak az örömük! Nem csoda, hogy félnek a vakcinától az emberek, többek között én is! Nem érzi magát az ember biztonságban! Mert nem tudni mi vár ránk, ha beolttatjuk magunkat!”

Nos, az emberiséget tizedelni pont úgy lehetne, hogy az oltásokat meg az orvosi ellátást megszüntetjük. De ezt éppoly nehéz megértetni egyesekkel, mint ezer éve, hogy boszorkányok pedig nincsenek.