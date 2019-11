Nőként a bizniszben

Ha balos kurváz le egy nőt, az megbocsájtható? A szomszéd kurvája mindig zöldebb.

Olvasom, hogy Pikó András, Józsefváros új polgármestere Lattmann Tamással karöltve burkoltan lekurvázta Párkányi Eszter Alapjogokért Központos elemzőt. Lattmann szerint Párkányi csinos, biztos más funkciót is ellát az intézményben. Amikor egy fideszes tesz akár csak félreérthető megjegyzést egy nőre, a feministák vérben forgó szemmel azonnal megrendeznek pár kerekasztalbeszélgetést meg művészeti kiállítást, megrendelnek vagy nyolc sajátélmény-cikket a WMN-re és végigcsörömpölnek az Andrássyn. Most sehol egy Mérő Vera vagy Hercsel Adél, hogy helyre tegye Pikóékat, nincs fröcsögés meg hashtagháború, minden „nővédő” lapít. Mert ilyenek ők valójában. Nem a nők érdeklik őket, csak felhasználják az áldozatokat indentitáspolitizálásukra. Múlt héten vonultak a „Lúgos orvos” B. Krisztián ítélete miatt, ahonnan még menő volt posztolni az instagramra, hogy mekkora forradalmárnők éppen. Két nappal később ugyanezek a nagy forradalmárok meg sem rezdülnek, hogy Párkányit megalázza két balos politikus. Pedig éppen ez is belefér az abúzus meg az elnyomó patriarchális macsó rendszer kategóriába. Csak éppen nem kedvezne nekik kiállni valakiért, aki más politikai elköteleződésű. Hiába, a szomszéd kurvája mindig zöldebb.

Persze, egy csinos fiatal nő, ha többnyire férfiakkal dolgozik együtt, akár politikai munkát végez, akár nem, nincs egyszerű helyzetben, és igen, magamról is beszélek. Az előítélet, hogy biztos nem értünk semmihez, csak a két szép szemünkért lettünk „odarakva”, nagyjából akkora hátrányt jelent, hogy simán éveknek kell eltelnie egy munkahelyen, mire komolyan vesznek minket. Ha jól végezzük a munkánkat pedig ott a feltételezés: biztos valamelyik férfi kolléga segít. Ezek tények, ahogy az is, hogy van még hova fejlődni ezen a téren. A balosok megoldása erre a problémára általában a helyzet megfordítása: utáljuk a férfiakat, nevezzük ki őket macsó szörnyetegnek és legyen nőuralom – kivéve, ha balos kurváz le egy jobbost, akkor minden rendben: Hercsel Adél előveszi a popcornt és élvezkedik a kommentelők fröcsögésén, Mérő Vera meg ír egy „bezzegalúgosorvos” cikket a WMN-re és minden el van felejtve.

Legyinthetnénk, hogy ez is a szokásos libsi kettős mérce, nem éri meg ezzel foglalkozni. Csak a látszat alatt sokkal nagyobb problémáról van szó: ezek a balos álnővédők kisajátították maguknak a „nők védelme” topikot és úgy élnek vissza vele, ahogy az érdekeik azt éppen megkívánják. Egy fideszest simán beállítanak nőgyűlölő szörnyetegnek, ha az a családalapítás fontosságáról beszél, de egy Pikó-félét szerecsenmosdatnak, de minimum szemet hunynak felette, ha lekurváz egy fiatal elemzőnőt. Mert megtehetik. Ez után pedig ne csodálkozzunk, ha ez jut tovább azok felé, akik valamiért csak „független médiát” olvasnak. A kár, amit okoznak tehát sokkal nagyobb, mint az első ránézésre látszik.