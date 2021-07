Még egyszer a térdelésről

Nagyon örülök, hogy megoldódott az ügy. Jó látni, hogy a bátor, független kezdeményezések előhozzák az emberekből a velük született jóságot, hogy a gonosz megvallja bűneit, a jók megbocsátanak, a héja odatelepszik a galambhoz, a róka pedig a tyúkketrecet nézegeti érdek, vágyakozás nélkül.

A világon megszűnt a rasszizmus.

Azért gondolom ezt, mert az Európa-bajnokságon már nemigen, vagy csak egy pillanatra térdelnek le az önsanyargató nemzeti válogatottak. Néhány hete, hónapja még egy perces gyászba dermedtek a saját és mások bőrszíne miatt aggódó demokrata kapusok, hátvédek, csatárok. De szerencsére a vész elmúlt, felesleges már hosszasan búslakodni, mostanság a játékos csak letérdel pöttyet, megtapsolja a másikat (miért is?), majd kezdődhet a játék, ami a rasszizmus elleni világméretű archoz képest bagatell ügy persze, de mindegy, ha már itt vannak, rúgják a labdát is.

Most, hogy a világon megszűnt a rasszizmus, és kicsit mindannyian fellélegeztünk, utólag vonjuk meg az eset tanulságait. Kik is a rasszisták? A magyarok, lengyelek talán, az unió ügyeletes rosszfiúi? Hirtelenjében nem jut eszünkbe egyetlen konkrét eset sem, a magyarok ráadásul még azt a Nego Lajost is beválogatják a nemzeti tizenegybe, aki nem éppen Csengeren született. Szóval, a keleti csapatok nem rasszisták. De vajon rasszizmus-e, ha a francia válogatott fehér illetőleg fekete bőrű tagja gúnyt űz a japánokból? https://www.nemzetisport.hu/spanyol_labdarugas/barcelona-a-klub-elnezest-kert-jatekosainak-rasszizmusa-miatt-2837063

Öööö…. Az nem rasszizmus. Illetve nem úgy.

Nyilván lesz ejnye-bejnye, a Barcelona vezetői fülbe súgják, hogy legközelebb óvatosabban srácok az ilyesmivel, de nyugalom, szankció nem várható. Az UEFA, mely szivárványba öltöztetné a világot, elnézi nekik ezt a kis malőrt. Hiszen japánokat gúnyoló néger eleve nincs, nem létezik. Az ilyen helyzetre nincs előírás a liberálisok szabályrendszerében. A japánokat kigúnyolni, faji alapon humorizálni velük, rajtuk szabad, de legalábbis nem büntetendő. Ha azonban a lengyel vagy magyar futballista nem térdel le meccs előtt, mert futballistának, nem agitátornak tartja magát, akkor kitör az őrjöngés.

De mondom, ezek csak apró morzsák, a lényeg, hogy megszűnt a rasszizmus a világban. Vége a lidérces óráknak.

Azért azon gondolkodjunk el, hogy miután a lengyel, magyar (és persze dán, ukrán, stb.) válogatottak az égvilágon senkivel nem rasszistáskodnak, miért éppen nekik címzik a fentieket? Nem az angol ifjúsági válogatottnak vagy a holland nagyválogatottnak kéne, ahol még évekkel ezelőtt is kajálásnál külön ültek a fehérek és a négerek? Nem illene először megmosni a vértől csöpögő kezet, bevallani az afrikai, ázsiai gyarmati lakosok tömeges meggyilkolását, ezzel együtt békén hagyni azokat, akik soha nem gyarmatosítottak, csakis őket gyarmatosították?

Költői kérdések, nem kell rájuk válasz.

Mindenesetre örüljünk együtt, hogy rasszizmus már nincs a pályákon. „Meleg” propaganda kipipálva, láttuk a világcégek szivárványos hirdetéseit, ez oké. Most jöhet a zöldmozgalom és a feminizmus. Például lehetne fűvédelmi letérdelés, nehogy az emberek túlzásba vigyék a fűnyírást, hiszen ezzel meggyilkolnak több százezer, több millió fűszálat. Vagy ott van az a fogós kérdés, hogy egy tanult, dolgozó nő miért nem védheti az angol nagyválogatott kapuját? Miért is ne? Csajokat a kapukat férfimeccsen is!

Szerintem az UEFA most tárazza be a jobbnál jobb ötleteket a jövő évi katari világbajnokságra. Aztán Allah majd eldönti, mekkora mozgásteret enged a szivárványosoknak a saját földjén.

De azért az tényleg jó, hogy megszűnt a rasszizmus.